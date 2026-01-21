Ter Stegen deja al Barcelona y ficha por el Girona: cesión clave de cara al Mundial 2026

El mercado de invierno deja un movimiento inesperado en LaLiga. El portero alemán Marc-André ter Stegen, actual capitán del Barcelona, jugará cedido en el Girona hasta el final de la presente temporada, según confirmaron oficialmente ambos clubes este martes por la noche.

Ter Stegen busca minutos tras su lesión y pierde protagonismo en el Barça

Ter Stegen (1992) ya se ha recuperado de la lesión en la espalda que le mantuvo fuera durante el primer tramo del curso. Sin embargo, su situación deportiva en el Barcelona se había complicado: Joan García es el titular indiscutible para Hansi Flick, lo que llevó al alemán a buscar un destino donde sumar minutos de cara al Mundial.

El guardameta azulgrana, con contrato en el Camp Nou hasta 2028, fue incluso suplente del portero catalán en el reciente partido de Copa del Rey ante el Racing Santander (0-2), una señal clara de su pérdida de peso en el equipo.

Beneficio económico para el Barça y solución urgente para el Girona

La operación también tiene ventajas para el Barcelona, que se ahorra una parte de la elevada ficha del alemán. Por su parte, el Girona encuentra una solución de alto nivel tras el adiós inminente del portero croata Dominik Livakovic, quien busca salir del club sin llegar a debutar para preparar con garantías la Copa del Mundo.

La salida de Livakovic debería resolverse en las próximas horas o días, cerrando así un frente abierto en la portería del conjunto catalán.

La gran incógnita: ¿Ter Stegen será titular en el Girona?

Uno de los grandes interrogantes es si Míchel Sánchez apostará por Ter Stegen como titular o mantendrá la confianza en Paulo Gazzaniga, quien ha sido el portero habitual del Girona.

El técnico ya vivió situaciones similares la temporada pasada con Pau López y en la actual con Livakovic, ambos cedidos y sin continuidad, lo que acabó provocando su salida a mitad de curso. Aunque Gazzaniga fue uno de los nombres más señalados en la mala primera vuelta del equipo, su rendimiento ha ido en crecimiento, respaldado públicamente por Míchel.

Ter Stegen llega a Montilivi con experiencia y galones internacionales

El guardameta alemán aterriza en Montilivi tras una temporada y media marcada por una rotura del tendón rotuliano y una lesión de espalda, con apenas diez partidos disputados en ese periodo. Aun así, llega con el aval de 423 encuentros con el Barcelona desde su fichaje en 2014 procedente del Borussia Mönchengladbach.

Además, Ter Stegen suma 44 partidos con la selección alemana, y su llegada al Girona responde en gran medida a la necesidad de competir con regularidad para aspirar a la titularidad en el Mundial del próximo verano.

El comunicado del Girona y el perfil del nuevo portero

En su anuncio oficial, el Girona asegura que Ter Stegen está “ente los porteros más valorados del panorama futbolístico mundial” por su rendimiento y su palmarés, que incluye una UEFA Champions League, seis Ligas y seis Copas del Rey.

El club destaca su “excelente dominio del juego con los pies”, su rapidez de reflejos y su seguridad en el uno contra uno. Además, lo define como un portero “moderno”, “completo”, con “personalidad” y “liderazgo”.

Tercer refuerzo invernal para el equipo de Míchel

La llegada de Ter Stegen es la tercera incorporación del Girona en este mercado de invierno, tras el fichaje del joven atacante argentino Claudio Echeverri, cedido por el Manchester City, y del centrocampista Fran Beltrán, procedente del Celta de Vigo.

Con este movimiento, el Girona apuesta fuerte por la experiencia y el talento internacional para reforzar su portería y afrontar con ambición la segunda mitad de la temporada.

