¿Por qué David Martínez fue vendido por Los Ángeles FC?

Los Ángeles FC vendieron a una de sus piezas mas importantes en ataque. David Martínez dejó el conjunto argelino para incorporarse al FC Midtjylland. John Thorrington, presidente de operaciones del club, explicó las razones que motivaron al equipo para venderlo.

“Ha sido un placer formar parte del desarrollo de David y verlo crecer tanto como jugador como persona durante su tiempo en LAFC”, así inició el comunicado de presa del club emitido por John Thorrington.

El propio directivo explicó que David Martínez tenía entre sus metas poder jugar en el fútbol de Europa. El FC Midtjylland le ofreció esta oportunidad al venezolano y el equipo no dudó en venderlo. Además, esta transacción le deja muy buenos dividendos al club.

“David siempre soñó con jugar en Europa y se ha ganado esta oportunidad que tanto anhela. Este traspaso nos proporciona recursos valiosos para seguir invirtiendo en el fortalecimiento de nuestro equipo, demostrando a la vez que LAFC puede identificar y desarrollar jóvenes talentos y prepararlos para el siguiente paso en sus carreras”, argumentó.

El extremo venezolano salió de Los Ángeles FC a cambio de $8.5 millones de dólares. Esta compra significó el fichaje más caro en la historia del fútbol danés. El conjunto argelino aprovechó esta oportunidad para tener un buen ingreso de dinero y permitirle a Martínez marcharse por cinco temporadas, en principio, al fútbol danés.

No está de más mencionar que el LAFC adquirió a David Martínez a cambio de $3.5 millones de dólares que le pagaron al Monagas SC de Venezuela. Fue un negocio redondo para el conjunto estadounidense.

“Agradecemos al FC Midtjylland y a los representantes de David la colaboración y profesionalidad con la que abordaron este proceso, y le deseamos a David mucho éxito en esta nueva etapa”, agregó el dirigente.

David Martínez terminó su primer paso en Los Ángeles FC con 96 partidos disputados. El delantero sudamericano dejó un registro de 21 goles y 10 asistencias en poco más de 1,100 minutos disputados dentro del campo.

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