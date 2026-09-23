Gilberto Mora se perfila como el nuevo diez de la selección mexicana con Rafael Márquez

En vísperas del debut de Rafael Márquez como técnico de la selección mexicana, las aguas han empezado a moverse con algunos cambios significativos o por lo menos, se asegura que se producirán este sábado contra Colombia en Baltimore, donde se asegura que Gilberto Mora será el nuevo número 10 del Tricolor.



El hecho podría pasar desapercibido para algunos despistados, pero en el planeta del futbol internacional, el que porta ese número en la espalda históricamente es el mero mero o el líder que mueve los hilos de cualquier equipo.

¡EL HEREDERO DE LA MAGIA! ???



? Con apenas 17 años y la experiencia de ya haber sido mundialista, Gilberto Mora asume la gran responsabilidad de llevar el mítico dorsal 10 con la Selección Mexicana, un paso gigante para una de las promesas más grandes de nuestro balompié. ??? pic.twitter.com/Ikn3r3EAV5 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) September 23, 2026



Para acabar pronto, el portador de la diez es el dueño absoluto del tinglado y quien tiene la pesada obligación de frotar la lámpara para inventar las jugadas que dejen mareadas a las defensas rivales.



Por esa simple razón, la versión de que el jovencito de los Xolos de Tijuana será el nuevo dueño de la playera que con Javier Aguirre estuvo en poder de Alexis Vega representa un recadito directo de la nueva directiva.

Cabría señalar que Gilberto Mora jugó 215 minutos en el pasado Mundial contra Sudáfrica, Chequia, Ecuador e Inglaterra, donde portó el número 19 con el combinado verde y donde mostró chispazos de su gran calidad y de lo que puede ser en el futuro del cuadro nacional.



El espaldarazo del Káiser al talento de la frontera



Rafael Márquez le estaría otorgando su total respaldo a la fabricación de futbol ofensivo de este jugador nacido en Chiapas, pero que se ha venido puliendo a pasos agigantados en la frontera con los Estados Unidos.

?? SELECCIÓN ??



?EL NUEVO #10 DEL TRI?



Con ustedes?Gilberto Mora!!!



Morita portará la #10 esta Fecha FIFA con el Tri ante la ausencia de Alexis Vega.



Y pinta para adueñarse del dorsal de los cracks desde ya.



¿Les gusta Morita con la #10? ¿Qué opinan??Los leo???? pic.twitter.com/8Ja1fgZcGO — Gibrán Araige (@GibranAraige) September 23, 2026



Muchos medios que manejan la información del Tricolor al día han empezado a vislumbrar este cambio de estafeta entre Alexis Vega, quien de plano no entró en la convocatoria, y el juvenil de la jauría.



Asumiendo implícitamente un rol mucho más importante en el equipo para esta primera fecha FIFA posterior a la Copa del Mundo, el juvenil tendrá la responsabilidad de crear las acciones de gol más peligrosas de la escuadra.



El peso de la herencia fronteriza



Que los reflectores se pongan sobre el canterano fronterizo demuestra que el talento de “Morita” ya rebasó las fronteras de nuestra Liga MX y empieza a llamar la atención en el entorno del futbol internacional.



A sus 17 años de edad, el mediocampista ya demostró que no le tiemblan las piernas en los momentos de máxima exigencia, maravillando a millones de personas que siguieron de cerca el pasado certamen mundialista.

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad ? ?? Gilberto Mora será el 10 del TRI.



Con información de @GibranAraige pic.twitter.com/KTdLHwxbXJ — TUDNRadio (@TudnRadio) September 23, 2026



Con esta decisión, el nuevo timonel del cuadro azteca deja en claro que el cambio generacional va muy en serio y que el talento joven será el motor para encarar el proceso hacia las canchas internacionales.

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