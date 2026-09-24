Por qué usar estos 3 colores en tu hogar para la prosperidad, según el Feng Shui

Elegir los colores para decorar una casa no es solamente una cuestión de gustos.

De acuerdo con el Feng Shui, una antigua tradición china enfocada en la armonización de los espacios, los colores pueden asociarse con diferentes energías y elementos de la naturaleza.

Agua, fuego, tierra, metal y madera forman parte de este sistema y cada elemento se relaciona con determinados tonos.

Por ello, incorporar ciertos colores en las habitaciones puede convertirse, desde esta perspectiva, en una manera simbólica de favorecer sensaciones como tranquilidad, vitalidad, abundancia y equilibrio.

Aunque existen varias tonalidades recomendadas para diferentes espacios, hay tres que destacan especialmente cuando se busca crear un ambiente relacionado con la prosperidad y las buenas energías: verde, amarillo y naranja.

¿Qué dice el Feng Shui sobre los colores del hogar?

El Feng Shui considera que los espacios en los que vivimos pueden influir en cómo nos sentimos. La distribución, los objetos y también los colores forman parte de esa búsqueda de armonía.

Desde esta tradición, cada color puede representar una cualidad diferente. Algunos tonos transmiten serenidad y otros aportan energía, calidez o sensación de abundancia.

Verde: el color de la naturaleza y la abundancia

El verde está relacionado con el elemento madera y representa la conexión con la naturaleza, el crecimiento y la vitalidad.

Por estas características, es uno de los colores que pueden incorporarse cuando se busca crear una atmósfera asociada con la abundancia.

Además, sus diferentes tonalidades pueden aportar una sensación de tranquilidad y descanso.

El verde puede utilizarse especialmente en dormitorios y baños. No es necesario pintar completamente una habitación de este color: plantas, textiles, cuadros, cojines o pequeños detalles decorativos también pueden introducir su presencia.

Desde la perspectiva del Feng Shui, rodearse de tonos verdes puede servir como recordatorio visual de crecimiento y renovación.

Amarillo: energía, luz y sensación de prosperidad

El amarillo está vinculado con el elemento tierra y destaca por ser uno de los colores más luminosos. Dentro de esta tradición, se asocia con la energía, la luz y la exuberancia.

Su presencia puede aportar calidez y vitalidad a determinados ambientes. Por ello, resulta especialmente apropiado para zonas de convivencia como el comedor y la cocina.

Si no quieres utilizarlo en paredes, puedes incorporarlo mediante pequeños elementos decorativos.

Cortinas, tapetes, cobertores, cojines o accesorios pueden añadir pinceladas amarillas sin transformar completamente la habitación.

La clave está en encontrar un equilibrio visual. Un espacio agradable también depende de combinar los colores de manera que resulten cómodos para quienes viven en él.

Naranja: calidez y armonía para el hogar

El naranja y sus tonalidades derivadas, como el salmón y el durazno, se relacionan con el elemento fuego. Son colores que transmiten calidez, entusiasmo y una sensación acogedora.

A diferencia del rojo, que puede resultar visualmente mucho más intenso, los tonos naranjas permiten crear ambientes cálidos sin que necesariamente se sientan demasiado estimulantes.

Estas tonalidades pueden funcionar especialmente bien en espacios destinados a la convivencia y también en habitaciones infantiles.

El salmón, durazno o naranja suave pueden aportar una sensación de bienvenida y cercanía. Además, combinarlos con colores neutros puede ayudar a conseguir una decoración equilibrada y agradable.

Otros colores que recomienda el Feng Shui

Aunque el verde, amarillo y naranja destacan por su relación con crecimiento, energía y calidez, no son los únicos colores considerados dentro del Feng Shui.

El azul está relacionado con el elemento agua y simboliza paz, frescura y tranquilidad.

Puede utilizarse especialmente en dormitorios y baños, donde se busca favorecer el descanso y la introspección.

Por otro lado, el morado se asocia con cualidades como autoridad, sabiduría y coraje. Dentro de las combinaciones decorativas, puede funcionar junto con el blanco para crear un contraste elegante.

Cada tonalidad puede utilizarse de acuerdo con el ambiente que se quiera construir y con las sensaciones que se desean transmitir.