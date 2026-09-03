Feng Shui: 3 rituales para atraer abundancia, dinero y buena energía al comenzar el mes

Cada comienzo de mes puede convertirse en una oportunidad para hacer una pausa, ordenar el entorno y plantear nuevas intenciones. Dentro del Feng Shui y de distintas corrientes de astrología y espiritualidad, estos cambios de ciclo son momentos propicios para dejar atrás aquello que ya no se necesita y abrir espacio para nuevas oportunidades.

Los llamados rituales de abundancia no tienen por qué quedar reservados para Año Nuevo. La tradición sostiene que pueden realizarse al inicio de cada mes para enfocar los deseos relacionados con el dinero, el amor, la salud, el trabajo y la buena fortuna.

Limpiar la casa, renovar las energías y dedicar unos minutos a la reflexión forman parte de estas prácticas. Algunas recomendaciones incluso proponen convertir la limpieza energética en un hábito frecuente, realizándola al menos dos veces por semana o, como mínimo, una vez al mes.

Entre las alternativas más conocidas aparecen las velas blancas, las hojas de laurel y la sal. Cada elemento tiene un simbolismo particular y puede incorporarse a un ritual sencillo para comenzar el mes con una intención renovada.

¿Por qué se hacen rituales al comenzar un nuevo mes?

El inicio de un mes representa, simbólicamente, una especie de punto de partida. Para las corrientes vinculadas con el Feng Shui, este momento puede aprovecharse para revisar el ambiente, eliminar aquello que genera sensación de desorden y establecer nuevas metas.

La limpieza ocupa un lugar importante porque se considera que un espacio acumulado o desordenado puede afectar la sensación de bienestar. Por eso, antes de realizar cualquier práctica de abundancia, muchas personas prefieren ordenar la casa, ventilar los ambientes y deshacerse de objetos que ya no utilizan.

La misma lógica puede trasladarse al plano personal. Tomarse un momento para meditar, agradecer por el mes que terminó y pensar qué se quiere conseguir durante el nuevo período ayuda a establecer una intención concreta.

Desde esta perspectiva, la abundancia no se relaciona únicamente con el dinero. También puede incluir salud, amor, trabajo, tranquilidad, nuevas oportunidades y vínculos positivos.

Vela blanca para comenzar el mes con nuevas intenciones

Uno de los rituales más sencillos consiste en encender una vela blanca durante el primer día de cada mes. La práctica combina agradecimiento, visualización y la formulación de objetivos para el período que comienza.

Para hacerlo, se necesita una hoja blanca rayada y una pluma azul. Allí se escriben las intenciones que se desean atraer durante el nuevo mes, desde objetivos económicos hasta proyectos personales o cambios relacionados con la vida afectiva.

El ritual comienza durante la mañana del día primero. Antes de encender la vela, la propuesta es dedicar unos minutos a agradecer tanto las experiencias positivas como aquellas situaciones difíciles que ocurrieron durante el mes anterior.

Este paso es importante dentro de la práctica porque la gratitud se considera una forma de reconocer lo aprendido y dejar espacio para aquello que se quiere recibir.

Después, se enciende la vela y se leen o repiten las intenciones escritas mientras se visualiza cada objetivo. La idea es concentrarse en lo que se desea conseguir y mantener una actitud positiva durante el ejercicio.

Según esta tradición, la vela debe permanecer encendida hasta consumirse por completo. Por seguridad, nunca debe dejarse una vela encendida sin supervisión ni cerca de materiales inflamables.

El laurel como símbolo de prosperidad

Otra práctica muy popular utiliza hojas de laurel para representar los deseos que se quieren atraer durante el nuevo ciclo.

Para realizar este ritual se necesita un puñado de hojas, preferentemente secas, un cuenco o cenicero grande, una pluma roja o azul y un par de cerillos largos.

El primer paso consiste en colocar el recipiente sobre una mesa de centro o sobre la mesa del comedor. Después, se escribe sobre cada hoja aquello que se desea para el mes que comienza.

Las intenciones pueden ser diferentes según las necesidades de cada persona. Algunas opciones son fortuna, abundancia, salud, un nuevo trabajo, buenas energías o nuevas oportunidades.

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Una vez escritos los deseos, las hojas se colocan dentro del recipiente. La tradición propone quemarlas una por una mientras se visualiza aquello que se escribió en cada una.

Los cerillos de madera suelen preferirse dentro de este ritual por tratarse de un elemento natural al que se atribuye simbólicamente la capacidad de abrir caminos.

La práctica recomienda tomarse el tiempo necesario para quemar cada hoja y concentrarse en la intención correspondiente. Una vez terminado el ritual, las cenizas pueden desecharse o colocarse en alguna maceta.

Si se realiza esta práctica, es fundamental hacerlo en un recipiente resistente al calor, en un lugar ventilado y lejos de cortinas, papel, muebles u otros materiales inflamables. El fuego nunca debe quedar sin vigilancia.

Lavarse las manos con sal para renovar las energías

La tercera propuesta utiliza un elemento mucho más cotidiano: agua y sal. Dentro de las creencias populares y algunas prácticas vinculadas con la limpieza energética, la sal se considera un elemento de purificación y protección.

El ritual requiere solamente un puñado de sal, preferentemente de grano, aunque también puede utilizarse sal fina, y agua limpia.

La práctica consiste en abrir la llave del agua y frotar las manos con la sal mientras se piensa en aquello que se quiere dejar atrás. Según esta tradición, el gesto representa la eliminación simbólica de las malas energías acumuladas y de las influencias negativas.

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También se relaciona con la protección frente a la envidia y con la intención de comenzar un nuevo ciclo con una sensación de renovación.

Una vez terminada la limpieza, se enjuagan bien las manos con agua. El simbolismo del ritual sostiene que, al liberar aquello que se considera negativo, se crea espacio para atraer buena fortuna, prosperidad y nuevas oportunidades.

La limpieza del hogar también forma parte del ritual

Además de estas tres prácticas, el Feng Shui pone especial atención en el estado de los espacios donde vivimos. Por eso, comenzar el mes con una limpieza puede complementar cualquier ritual de abundancia.

Ordenar habitaciones, limpiar superficies, ventilar los ambientes y retirar objetos que ya no tienen utilidad son acciones sencillas que pueden ayudar a generar una sensación de renovación.

La idea de fondo es bastante simple: un ambiente más ordenado puede favorecer una mayor sensación de bienestar y facilitar que las personas se concentren en sus objetivos.

Dentro de las prácticas espirituales, esta limpieza también tiene un significado simbólico. Deshacerse de aquello que ya no se necesita representa una manera de cerrar ciclos y preparar el espacio para una nueva etapa.

Cómo enfocar los rituales de abundancia

Una de las claves de estas prácticas es definir con claridad qué se quiere conseguir. En lugar de pensar solamente en “tener más suerte”, se pueden establecer objetivos concretos relacionados con diferentes áreas de la vida.

La prosperidad económica puede representarse mediante el deseo de conseguir un empleo, mejorar las finanzas o desarrollar un nuevo proyecto. En el ámbito afectivo, la intención puede estar relacionada con encontrar una pareja, fortalecer una relación o atraer vínculos más saludables.

También pueden establecerse propósitos relacionados con la salud, el bienestar emocional, el crecimiento personal o la búsqueda de nuevas oportunidades.

La visualización cumple un papel importante dentro de estas tradiciones. Mientras se enciende la vela o se trabaja con las hojas de laurel, la propuesta es imaginar cómo sería alcanzar aquello que se está pidiendo y mantener la atención en ese objetivo.

¿Funcionan realmente estos rituales?

Los rituales de abundancia forman parte de prácticas espirituales, tradiciones populares y creencias relacionadas con el Feng Shui. No existe evidencia científica que demuestre que encender una vela, quemar laurel o lavarse las manos con sal pueda atraer dinero, amor o buena fortuna de manera sobrenatural.

Su posible utilidad puede encontrarse en otro aspecto: estos ejercicios pueden ayudar a establecer metas, generar un momento de reflexión y comenzar un nuevo período con mayor claridad sobre aquello que se quiere conseguir.

Por eso, pueden entenderse como prácticas simbólicas que acompañan decisiones y acciones concretas. Un ritual puede servir para plantear una intención, pero alcanzar un objetivo también requiere planificación, esfuerzo y decisiones reales.

Tres rituales para empezar el mes con otra energía

La propuesta de estas prácticas es aprovechar el primer día del mes como un momento de renovación personal. La vela blanca pone el foco en el agradecimiento y la visualización; el laurel representa los deseos relacionados con la prosperidad y las nuevas oportunidades; y la sal simboliza una limpieza energética.

Cada persona puede adaptar estas prácticas a sus propias creencias y necesidades, sin necesidad de seguirlas como una fórmula obligatoria. Lo importante, dentro de esta tradición, es comenzar el nuevo ciclo con objetivos claros y una actitud abierta hacia los cambios.

Entre abundancia, prosperidad, amor, salud y nuevas oportunidades, el comienzo de cada mes puede convertirse en una fecha simbólica para revisar prioridades y volver a enfocarse en aquello que realmente se quiere construir.

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