Feng Shui: cómo ordenar tu casa para atraer armonía, bienestar y energía positiva

El feng shui propone una manera diferente de mirar los espacios que habitamos: no se trata solamente de dónde colocamos un mueble o de qué colores elegimos para decorar, sino de cómo la distribución de nuestro hogar puede influir en la sensación que nos genera cada ambiente. Esta antigua práctica china busca crear armonía entre las personas y su entorno a partir del equilibrio y la circulación de la energía.

La palabra feng shui está formada por dos términos chinos: “feng”, que significa viento, y “shui”, que significa agua. Ambos conceptos representan el movimiento y el equilibrio de la naturaleza. Con el paso del tiempo, esta filosofía comenzó a aplicarse también al diseño de interiores, con la intención de conseguir espacios más equilibrados, agradables y conectados con quienes los habitan.

¿Qué es el feng shui y cómo se aplica en casa?

En términos simples, el feng shui consiste en organizar los objetos y distribuir los espacios de una vivienda o lugar de trabajo buscando una relación más armónica con el entorno. La idea central es favorecer la circulación del chi, entendido como la energía vital que se mueve por los ambientes.

Por eso, una casa según el feng shui no tiene que parecer un catálogo de decoración ni estar llena de objetos considerados “de la suerte”. Lo importante es que el espacio resulte cómodo, equilibrado y agradable para quienes viven allí.

Una buena manera de comprobar cómo funciona un cambio es prestar atención a nuestras propias sensaciones. Si después de reorganizar una habitación sentimos más calma, claridad, comodidad o ligereza, ese ambiente probablemente está funcionando mejor para nosotros.

El chi: la energía que necesita espacio para circular

El chi es uno de los conceptos fundamentales del feng shui. Se lo considera la fuerza vital o energía que atraviesa los espacios, y la distribución de una habitación puede favorecer o dificultar su movimiento.

Imaginemos un ambiente enorme prácticamente vacío. Aunque tenga mucho espacio disponible, puede sentirse frío, desorientador o poco acogedor. En el extremo contrario, una habitación pequeña llena de muebles, cajas y objetos acumulados puede sentirse pesada y difícil de transitar.

El objetivo no es dejar una habitación completamente vacía, sino encontrar un punto medio. El chi necesita espacio para moverse, pero también necesita elementos que hagan que el ambiente se sienta habitado y equilibrado.

De ahí que el orden sea uno de los puntos más importantes cuando se busca aplicar el feng shui en casa. Acumular objetos que ya no utilizamos puede hacer que el espacio se sienta estancado, mientras que despejar aquello que sobra puede generar una sensación inmediata de amplitud.

Uno de los conceptos más prácticos del feng shui es la llamada posición dominante o posición de mando. Se trata del lugar desde el que podemos ver la puerta de una habitación con facilidad, pero sin quedar directamente alineados con ella.

Idealmente, este punto se encuentra en diagonal respecto de la entrada y permite tener una visión amplia del ambiente. La idea es que el mueble más importante de la habitación ocupe esta posición.

En un dormitorio, por ejemplo, se recomienda prestar especial atención a la ubicación de la cama. En una oficina, el escritorio adquiere ese protagonismo y, en una cocina, la estufa representa otro elemento central.

La lógica simbólica es sencilla: la cama representa a la persona, el escritorio se relaciona con la carrera profesional y la estufa con la riqueza, el sustento y los recursos.

Más allá de la interpretación energética, colocar estos elementos en una posición desde la que podamos ver la entrada también puede generar una mayor sensación de seguridad y control sobre el espacio.

El Bagua: el mapa que divide la casa en áreas de la vida

Para quienes quieren profundizar en el feng shui aparece otro concepto clave: el Bagua.

La palabra significa “ocho áreas” y hace referencia a un mapa energético que puede superponerse al plano de una vivienda. Cada sector está asociado con un aspecto diferente de la vida, como la familia, la riqueza, la carrera, las relaciones o el conocimiento.

En el centro existe una novena zona relacionada con el bienestar general y el equilibrio de la persona.

El Bagua permite observar la casa de una manera simbólica y preguntarnos qué áreas queremos fortalecer. Sin embargo, no es necesario intentar trabajar todos los sectores al mismo tiempo.

De hecho, el propio enfoque del feng shui recomienda comenzar con una o tres áreas que actualmente necesiten mayor atención. Intentar modificar toda la vivienda de golpe puede resultar abrumador y quitarle sentido al proceso.

Cada sector del Bagua tiene sus propios colores, formas, elementos y asociaciones. Conocerlos permite elegir determinados objetos o características decorativas para reforzar simbólicamente un área concreta.

Familia y nuevos comienzos

Esta zona se relaciona con la familia, los vínculos familiares y los nuevos comienzos. Está asociada con la madera Yang y se representa mediante formas rectangulares o alargadas.

Sus colores son principalmente el verde, azul y turquesa, mientras que su estación es la primavera y su número es el 4.

Riqueza, abundancia y prosperidad

El sector de la riqueza está vinculado con la abundancia, la prosperidad y los recursos. Su elemento es la madera Yin y su color característico es el morado.

También se asocia con la primavera, las formas alargadas o rectangulares y el número 5.

Si esta es una de las áreas que quieres trabajar, la idea no es simplemente llenar el espacio de objetos relacionados con dinero. Lo importante es crear un ambiente que represente para ti la sensación de crecimiento y abundancia.

Salud y bienestar

En el centro del Bagua se encuentra el área asociada con la salud y el bienestar general. Está relacionada con el elemento tierra y utiliza colores como el marrón, naranja y amarillo.

Su forma es plana y cuadrada, y representa el equilibrio del conjunto.

Por estar en el centro, esta zona tiene un significado especial: el bienestar no se considera un área aislada, sino una especie de punto de conexión entre las demás dimensiones de la vida.

Personas útiles y viajes

El sector conocido como Gente servicial está relacionado con las personas que nos ayudan, los benefactores, los contactos y los viajes.

Se vincula con el metal Yang, las formas circulares o esféricas y los tonos grises y metálicos. Su número es el 6 y su estación corresponde al otoño.

Desde una mirada simbólica, es una zona relacionada con la capacidad de recibir ayuda y reconocer el apoyo que llega desde nuestro entorno.

Niños, creatividad y alegría

El área de Niños, asociada con Dui, representa a los niños, la creatividad, la plenitud y la alegría.

Su elemento es el metal Yin y se vincula con las formas circulares y esféricas. Los colores predominantes son el blanco y los tonos metálicos, su estación es el otoño y su número es el 7.

También puede relacionarse con la capacidad de recuperar el juego, la espontaneidad y aquellas actividades que hacemos simplemente porque nos producen placer.

Conocimiento y desarrollo personal

El sector del conocimiento está relacionado con el aprendizaje, el autodesarrollo y las habilidades que vamos adquiriendo a lo largo de la vida.

Su elemento es la tierra Yang, su color es el azul oscuro y su número es el 8. Las formas asociadas son planas y cuadradas.

Puede ser una zona especialmente significativa para quienes están atravesando una etapa de estudio, formación o crecimiento personal.

Fama, reputación y visibilidad

La zona de fama representa la reputación, la pasión y la manera en que somos vistos por los demás.

Está asociada con el fuego, el color rojo y las formas triangulares o puntiagudas. Su estación es el verano y su número es el 9.

Dentro de la lógica del Bagua, este sector no habla solamente de ser famoso. También tiene que ver con nuestra capacidad para mostrarnos, expresar quiénes somos y hacer visible aquello que hacemos.

Carrera y trayectoria de vida

El sector de la carrera se relaciona con la profesión, el camino que recorremos y nuestra trayectoria vital.

Su elemento es el agua, su color es el negro y se asocia con formas onduladas o curvas. Su estación es el invierno y su número es el 1.

Es un área especialmente interesante para quienes están pensando en cambios laborales, nuevos proyectos o una dirección diferente en su vida profesional.

Relaciones, pareja y autocuidado

Finalmente está el sector de las relaciones, asociado con la pareja, el matrimonio y el autocuidado.

Su elemento es la tierra Yin, su color es el rosa y las formas predominantes son planas y cuadradas. Se relaciona con los períodos de transición entre las estaciones y con el número 2.

Esta zona no se limita al amor romántico. También puede interpretarse como un espacio para revisar la manera en que construimos vínculos y, al mismo tiempo, cómo nos cuidamos a nosotros mismos.

No hace falta comprar muebles nuevos ni transformar cada habitación para comenzar.

Una buena manera de empezar es elegir una zona concreta de la casa que quieras mejorar. Puede ser el dormitorio si buscas más descanso, el escritorio si necesitas concentrarte en el trabajo o un área relacionada con tus relaciones si ese es el aspecto que quieres revisar.

Después, observa cómo se siente ese espacio. ¿Hay demasiadas cosas acumuladas? ¿Puedes moverte con facilidad? ¿La puerta queda visible desde el lugar donde pasas más tiempo? ¿Hay objetos rotos que llevas meses sin reparar? ¿El ambiente te resulta agradable o te genera tensión?

Estas preguntas pueden ser más útiles que intentar seguir reglas rígidas.

El feng shui busca, en esencia, crear armonía entre el espacio y las personas que lo habitan. Por eso, un hogar que funciona para una persona puede no funcionar exactamente igual para otra.

Uno de los primeros pasos para mejorar el flujo de energía de una casa es revisar aquello que ya no necesitamos.

Objetos acumulados, muebles que dificultan el paso, cosas rotas o elementos que asociamos con recuerdos desagradables pueden hacer que un ambiente se sienta más pesado.

No se trata de tirar todo ni de convertir la vivienda en un espacio minimalista. La idea es conservar aquello que realmente utilizamos, necesitamos o disfrutamos y liberar espacio de lo que ya no cumple ninguna función.

Cuando una habitación se vuelve más fácil de recorrer y visualmente más despejada, también puede cambiar nuestra percepción del lugar.

El atractivo del feng shui está en que invita a mirar la casa con otros ojos. Una habitación deja de ser simplemente el lugar donde colocamos muebles y se convierte en un espacio que puede acompañar nuestros hábitos, nuestras emociones y nuestras prioridades.

El chi, la posición dominante y el Bagua son algunos de los conceptos que permiten trabajar con esta filosofía, pero no hace falta convertirlos en reglas inflexibles.

La clave está en observar qué ocurre cuando modificamos nuestro entorno. Un dormitorio más ordenado puede transmitir calma. Un escritorio bien ubicado puede facilitar la concentración. Una sala despejada puede resultar más agradable para convivir. Y una casa que refleja nuestros gustos y necesidades puede generar una mayor sensación de bienestar.

En definitiva, el feng shui propone buscar un equilibrio entre orden, circulación, comodidad y significado personal. Más que llenar la casa de objetos para atraer determinadas energías, se trata de construir espacios en los que realmente queramos estar y que acompañen la vida que queremos llevar.

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