Septiembre llega con todo: los 3 signos del zodiaco que tendrán más oportunidades

Septiembre llega con una energía que invita a hablar, revisar vínculos y tomar decisiones con una mirada diferente. Después de un comienzo de mes más introspectivo, el cielo va llevando la atención hacia las relaciones, las ideas y todo aquello que necesita ser dicho para poder avanzar.

Dentro de este panorama, Géminis, Libra y Acuario aparecen como los signos más favorecidos del mes. Los tres pertenecen al elemento aire y tendrán por delante semanas especialmente interesantes para ordenar pensamientos, renovar proyectos y abrirse a nuevas posibilidades.

La astróloga y tarotista Lourdes Ferro, consultada por Clarín, plantea que septiembre será un período ideal para hacer una especie de limpieza mental, cerrar ciclos a través de la palabra y darle lugar a una nueva manera de entender lo que sentimos y queremos comunicar. Septiembre pide hablar distinto.

Un mes que cambia de ritmo

El cielo de septiembre tendrá varios movimientos importantes y cada uno aportará una energía diferente. Uno de los momentos centrales llegará el 10 de septiembre, cuando Venus ingrese en Escorpio y Mercurio entre en Libra.

Venus en Escorpio llevará mayor intensidad al terreno de los sentimientos y los vínculos. Puede ser un período para mirar con más profundidad aquello que sucede en las relaciones y para prestar atención a temas que quizás venían quedando debajo de la superficie.

Mercurio, por su parte, llegará a Libra para poner el foco en la comunicación, el diálogo y los acuerdos. La manera de expresar las ideas puede adquirir más importancia y también puede surgir una necesidad de encontrar puntos de encuentro con los demás.

Pero ese mismo día habrá otro movimiento que puede generar cambios inesperados. Urano comenzará su retrogradación en Géminis, abriendo una etapa de revisión de ideas, conversaciones y formas de pensar.

Esto puede hacer que algunas personas vuelvan sobre decisiones anteriores, cuestionen determinadas ideas o descubran que necesitan modificar la manera en que interpretan una situación.

La segunda mitad del mes trae más impulso

A mediados de septiembre, el movimiento del cielo sumará otro ingrediente con el regreso de Quirón a Aries. Desde la astrología, Quirón está relacionado con las heridas emocionales, los aprendizajes y aquellas experiencias que, aunque pueden resultar difíciles, también abren la puerta al crecimiento personal.

Su regreso a Aries puede llevar la atención hacia la identidad, la autonomía y la necesidad de defender lo que cada persona considera importante.

A esto se suma la Luna creciente en Sagitario, que aportará una energía mucho más expansiva. Después de tanta revisión, aparece una sensación de movimiento que puede despertar las ganas de avanzar, retomar proyectos y volver a entusiasmarse con determinadas metas. Es un cambio importante: primero revisar, después entender y finalmente avanzar.

El 22 de septiembre llega un punto de inflexión

Otro de los grandes momentos del mes será el 22 de septiembre, cuando se produzca el equinoccio de primavera y el Sol ingrese en Libra.

Este cambio marca, desde la mirada astrológica, el comienzo de una etapa relacionada con el equilibrio, la belleza y los vínculos más conscientes. La energía comienza a orientarse con mayor fuerza hacia la manera en que nos relacionamos con otras personas y hacia la búsqueda de mayor armonía.

Para Lourdes Ferro, esta etapa invita a encontrar una forma más equilibrada de vincularse con el mundo. No se trata solamente de evitar conflictos o buscar que todo esté en calma, sino de aprender a construir relaciones en las que también haya espacio para expresar lo que realmente se piensa y se siente.

Con el Sol en Libra, además, los temas relacionados con acuerdos, pareja, sociedad y vínculos pueden ganar protagonismo.

Los tres signos de aire que reciben mejores noticias

Si hay un grupo que puede aprovechar especialmente la energía de septiembre es el de los signos de aire.

Géminis, Libra y Acuario tendrán un mes marcado por nuevas ideas, conversaciones importantes, oportunidades y una necesidad de renovar la manera en que se relacionan con su entorno.

Cada uno, sin embargo, vivirá este movimiento de una manera diferente.

Géminis: ordenar la mente sin dejar de escuchar lo que siente

Para Géminis, septiembre puede sentirse como una mezcla entre movimiento mental e introspección. Por un lado, aparecen nuevas ideas, conversaciones, proyectos y vínculos creativos que pueden despertar mucho interés. Por otro, hay cuestiones relacionadas con las raíces, la familia y la seguridad emocional que van a pedir atención.

Es posible que regresen recuerdos o situaciones familiares que parecían superadas. También puede aparecer una necesidad más fuerte de encontrar tranquilidad en el propio espacio y de construir un entorno que permita bajar un poco el ritmo.

El desafío estará en no querer resolver absolutamente todo pensando y hablando. Con Urano retrógrado en Géminis, algunas ideas pueden necesitar tiempo para acomodarse antes de convertirse en decisiones concretas.

No todas las respuestas llegan hablando. En determinados momentos, el silencio puede ser mucho más útil que seguir buscando entre todas las opciones disponibles. Septiembre le propone a Géminis renovar su manera de pensar, pero también aprender a escuchar aquello que aparece cuando deja de correr detrás de cada posibilidad.

Géminis Crédito: Pixabay

Libra: una renovación que empieza desde adentro

Libra tendrá un septiembre que irá creciendo en intensidad a medida que avance el mes. El comienzo puede sentirse más introspectivo, con recuerdos, sueños y emociones que aparecen para ser observados con mayor atención.

Antes de lanzarse de lleno hacia afuera, el signo puede necesitar ordenar algunos asuntos internos. Hay cuestiones que quizá fueron postergadas y que ahora piden un espacio para ser comprendidas y cerradas.

La situación cambia con la llegada de Mercurio a Libra y, posteriormente, del Sol a Libra. La comunicación gana fuerza, la palabra puede volverse más clara y la presencia personal empieza a ocupar un lugar mucho más importante.

Los vínculos también tendrán un papel central. Algunas relaciones pueden funcionar como verdaderos espejos y mostrarle a Libra qué necesita, qué está dispuesto a negociar y qué cosas ya no quiere seguir callando.

La búsqueda de equilibrio será importante, pero sin llegar al punto de silenciar los propios deseos para mantener la armonía.

Acuario: ideas que necesitan convertirse en algo concreto

Para Acuario, septiembre trae oportunidades para revisar creencias, proyectos y vínculos profundos. El signo puede encontrarse cuestionando algunas ideas que durante mucho tiempo dio por sentadas y preguntándose si todavía representan lo que quiere para su futuro.

Las conversaciones tendrán un peso especial. Pueden aparecer intercambios que permitan comprender mejor qué necesita entregar en una relación y, al mismo tiempo, qué necesita recuperar para sentirse cómodo y en equilibrio.

En el terreno de los vínculos, pueden surgir revelaciones relacionadas con acuerdos, confianza e intimidad. Algunas conversaciones pueden ser incómodas, pero también pueden servir para aclarar situaciones que venían generando dudas.

El ciclo de Acuario comienza el 20 de enero y termina el 18 de febrero. Crédito: Pixabay

La mente estará especialmente activa, aunque septiembre plantea un desafío concreto: no alcanza con tener una idea brillante. Ahora será necesario comprobar si esa idea tiene sentido en la vida real y si existe una verdadera intención de llevarla adelante.

El mes invita a Acuario a mirar más lejos y pensar en grande, pero sin desconectarse de sus emociones.

¿Y qué pasa con los signos de fuego?

Aunque los grandes favorecidos serán los signos de aire, septiembre también tendrá algo positivo para Aries, Leo y Sagitario.

Los signos de fuego recibirán, según la interpretación de Lourdes Ferro, una especie de impulso que les permitirá recuperar aire y avanzar con aquello que necesitan hacer.

La presencia de Quirón en Aries y la Luna creciente en Sagitario refuerza esta sensación de movimiento. Después de un período en el que algunas decisiones pudieron quedar en pausa, puede aparecer mayor voluntad para tomar la iniciativa.

No necesariamente se trata de correr hacia adelante sin pensar. La clave estará en utilizar esta energía para avanzar después de haber revisado aquello que necesitaba ser comprendido.

Septiembre invita a cambiar la manera de comunicarse

Más allá de qué signo seas, el mensaje general del horóscopo de septiembre gira alrededor de una cuestión bastante concreta: cómo nos comunicamos y qué hacemos con aquello que sentimos.

Los movimientos de Venus, Mercurio, Urano, Quirón y el Sol plantean diferentes momentos para revisar pensamientos, conversaciones, emociones y vínculos.

El mes comienza con una mirada más hacia adentro, pero poco a poco se abre hacia los demás. El equinoccio de primavera y la llegada del Sol a Libra terminan de instalar una energía relacionada con los acuerdos, el equilibrio y las relaciones más conscientes.

Para Géminis, Libra y Acuario, puede ser un período especialmente favorable para abrir nuevas puertas, renovar ideas y encontrar otras formas de expresarse. Para Aries, Leo y Sagitario, en cambio, el cielo ofrece ese impulso necesario para volver a ponerse en movimiento.

En definitiva, septiembre no se trata solamente de decir lo que uno piensa. También propone aprender a escuchar, elegir mejor las palabras y entender cuándo una conversación puede abrir un camino nuevo. A veces, cambiar la forma de decir las cosas también cambia la manera de vivirlas.

Sigue leyendo: