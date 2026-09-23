Mariana Gutiérrez no ve descabellado que México pueda ser campeón del mundo

La Liga MX Femenil es un torneo que sigue en ascenso. Los clubes del balompié azteca siguen invirtiendo y el interés es cada vez mayor. En ese sentido, Mariana Gutiérrez, directora del torneo local, considera que esto puede repercutir de buena forma en la selección mexicana y, por qué no, ganar un Mundial.

Mariana Gutiérrez considera que en México se están haciendo las cosas bien a nivel deportivo y organizacional para dar un salto en el fútbol. El objetivo de situarse en lo más alto del fútbol mundial no es un sueño descabellado para Gutiérrez.

“Creo que tenemos los ingredientes, los clubes tienen el compromiso así que definitivamente no veo por qué no (ganar un Mundial)”, dijo la dirigente en el marco del Portugal Football Summit, celebrado en Oeiras (próximo a Lisboa).

¡El Futbol Femenil Mexicano ya está en la conversación mundial! ????



Mariana Gutiérrez destacó la presencia de un club mexicano en la conversación por los grandes reconocimientos del futbol y resaltó el trabajo de Scarlett Camberos. ?



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Generalmente hay una distinción entre el interés por el futbol masculino y femenino en México. Mariana Gutiérrez quiere capitalizar la pasión en general y que esta no tenga diferencias entre géneros. México es un país muy futbolero y así lo demostró la gente en los estadios durante la Copad el Mundo de 2026.

“No importa si es de hombres o mujeres, esa pasión (que hay) en México, es el momento en el que tenemos que crear ese valor y capitalizarlo. Es consistencia, es predicar con el ejemplo”, agregó.

Reto de la selección femenina

La selección mexicana femenina tendrá un par de duelos de preparación ante Jamaica en el mes de octubre. En el mes de noviembre, México se enfrentará a Haití por los cuartos del Campeonato Femenino de Concacaf. Una victoria les dará el pase a la Copa del Mundo de 2027. Este duelo se desarrollará en el estadio Texas Health Mansfield en Mansfield, Texas, Estados Unidos.

“Eso es lo que queremos construir. Todavía nos tenemos que clasificar este noviembre (para el Mundial de 2027); no hemos jugado una Copa del Mundo desde el lanzamiento de la liga”, concluyó.

La mejor participación de México en un Mundial fue en la edición de Alemania 2011. En ese torneo la selección mexicana consiguió dos puntos producto de dos empates: 1-1 contra Inglaterra y 1-1 contra Nueva Zelanda).

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