 Jennifer Hermoso y su huella en la Liga MX Femenil

La historia de Jennifer Hermoso en los Tigres Femenil llegó a su final. La futbolista española se despidió públicamente del club después de varias temporadas en México. Repasa los registros que dejó la campeona del mundo.

Jennifer Hermoso llegó a Tigres UANL Femenil en el Clausura de 2024. La futbolista española se mantuvo en el equipo un par de temporadas. Hermoso logró sumar 32 goles oficiales con la camiseta del conjunto felino.

“Creo que para mí nunca va a ser un adiós, va a ser un hasta pronto porque tengo clarísimo que una parte de mi vida se queda aquí en México, se queda aquí en Tigres (…) Me voy muy feliz de Tigres, muy, muy feliz de todo lo que he vivido“, dijo la futbolista en su despedida.

? Aterrizaste en San Nicolás como Campeona del Mundo. Aquí conquistaste la Liga MX Femenil y el Campeón de Campeonas.



? Gracias por tu entrega y profesionalismo con La U. ¡Te deseamos todo el éxito en lo que venga, Jenni!



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Con la camiseta de las Tigres Femenil, Jennifer Hermoso logró conquistar dos títulos. La figura española alzó un par de títulos: Campeón de Campeones de 2024 y la Liga MX Femenil del torneo Apertura 2025.

“He aprendido aquí que la felicidad abarca muchísimo y lo que me ha hecho México es estar tranquila. Me ha dado mucha paz en todo lo que hago”, agregó.

También con Pachuca

El primer club que logró fichar a la internacional española fueron las Tuzas del Pachuca. Jennifer Hermoso llegó al Pachuca Femenil en 2022 y solo estuvo durante una temporada en el club.

Con el Pachuca pudo aportar 22 goles oficiales. Jennifer Hermoso comandó al club a alcanzar la final del Torneo Clausura 2023. Sin embargo, las Tuzas perdieron el duelo decisivo ante las Águilas del América.

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