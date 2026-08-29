Diego Lainez no tomó un valioso consejo de Ricardo La Volpe

Diego Lainez mantiene un buen nivel con los Tigres de la UANL. La carrera de “Factor” pintaba para una mayor proyección. Sin embargo, Lainez no tuvo grandes rendimientos en su aventura por Europa. Ricardo La Volpe le aconsejó que tomara otro rumbo en su carrera.

En 2019, Diego Lainez dejó a las Águilas del América para afrontar su primera experiencia en Europa. El Real Betis fue el club que se hizo con sus servicios. Sin embargo, La Volpe creía con mucha convicción que su destino estaba en Países Bajos.

“Yo le dije. Yo me atreví a hablarle a él, ‘No sé que representante tenéis, pero andá al Ajax’, ¿por qué? Porque está considerado que el Ajax enseña a jóvenes y todo eso. Pero no, se va España a un Betis donde lo hacen de cuarto volante y a correr”, dijo La Volpe en una entrevista con ESPN.

"Yo le dije a Diego Lainez que se fuera al Ajax pero se fue al Betis donde se desgastó" ?



Ricardo La Volpe le recomendó a Lainez ir a la Eredivisie pero el mexicano no le hizo caso. pic.twitter.com/RJveFLw1BK — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 26, 2026

El fútbol neerlandés ha sido la casa de muchos jugadores mexicanos en sus primeros pasos en Europa. Jugadores como Hirving Lozano, Edson Álvarez y Santiago Giménez potenciaron sus cualidades en Países Bajos. Lainez decidió irse a España.

Ricardo La Volpe cuestionó el inseguro paso de Diego Lainez en su carrera. Sin embargo, el estratega argentino también le mandó un dardo a Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis. La Volpe considera que el mal rendimiento de “Factor” también es responsabilidad de Pellegrini.

“Ahí es cuando yo digo, bueno, (Lainez) tiene cualidades ofensivas y vos me lo desgastas 70 metros hacia atrás. Despuéés acá lo mataban. Ahora es que está demostrando que sí tiene desequilibrio. Entonces andá a saber a qué equipo vas, si se adapta o lo ponen en funciones de lo que él tiene. Un técnico hace brillar al jugador”, agregó.

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Así el rostro de Diego Lainez tras su primer gol con Betis



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Diego Lainez en Europa

“Factor” fue firmado por el Real Betis en junio de 2027. El delantero mexicano jugó 72 partidos con la camiseta del conjunto español. Durante poco más de 2,600 minutos dentro del campo, Lainez pudo aportar 4 goles y conceder 6 asistencias para la causa del club.

El atacante nacido en Villahermosa también tuvo la oportunidad de jugar en Portugal con el Sporting Braga. En este club solo jugó 13 partidos en los que anotó 2 tantos y concedió 2 asistencias. Solo estuvo dentro del campo en 471 minutos en total.

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