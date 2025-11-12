Luis Rubiales no le pide perdón a Jenni Hermoso por un beso que insiste que fue consensuado

Ya han pasado más de dos años de la consagración de España en el Mundial de 2023. Una de las escenas más recordadas, dejando a un lado el aspecto deportivo, fue el beso entre Luis Rubiales y Jenni Hermoso en la imposición de medallas. En unas declaraciones recientes, Luis Rubiales mantiene su postura de que su beso con la jugadora del fútbol mexicano fue consensuado.

Luego de esta escena, Jenni Hermoso acusó al presidente de la RFEF de agresión sexual. La jugadora de los Tigres de la UANL declaró que el beso con Rubiales no fue previamente hablado y, varios directivos, intentaron ocultar esta polémica al hacerla declarar lo contrario.

Al reducir las ramificaciones de esta historia, el Tribunal Superior de Madrid declaró culpable a Luis Rubiales. La condena fue por agresión sexual y el directivo se vio obligado a pagar una multa de $11,900 dólares. Tras varios años de este caso, Rubiales insiste en que la historia no fue como la contó la jugadora española.

“Yo me mantengo en lo mismo que dije, pido perdón, como presidente debí estar más frío, más institucional, pero de ahí a todo lo que se ha montado de manera desorbitada y distorsionada…”, dijo el exdirectivo en la presentación de su libro ‘Matar a Rubiales’.

Sin sentimiento de culpa

Luis Rubiales detalló en su discurso que no le pide perdón a la jugadora de los Tigres de la UANL. El exdirectivo asegura que, tanto ella como él, conocen la verdadera historia detrás de este escandaloso incidente.

“No. No le pido perdón a Jenni Hermoso. Yo le pregunté y ella dijo ‘vale’… El juez ha emitido una sentencia y no confirma el ‘vale’… la sentencia dice eso y Jenni y yo sabemos que eso no es así. Yo no voy a cambiar mi primer testimonio como hizo Jenni“, sentenció.

Rubiales considera que la distorsión en la historia detrás de ese beso se debe a intereses personales de Jenni Hermoso. El exdirectivo aseguró que la futbolista de la selección española estaba de acuerdo con el famoso “pico” en medio de la imposición de medallas.

“Fue un beso de emoción, sin ninguna connotación sexual, enfrente de 80 mil personas… Se dio… Es una persona madura de 33 años que no ha tenido un cambio de opinión, ha tenido un cambio de versión de manera interesada“, concluyó.

