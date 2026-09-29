Alexis Vega y la selección mexicana, ¿cómo le ha ido en El Tri?

En medio del exitoso ascenso de Gilberto Mora a la selección mexicana hay otros talentosos que no han tenido la misma suerte. Alexis Vega, futbolista “distinto” del Toluca, podría acabar su historia con El Tri. ¿Cómo le ha ido en la selección mexicana?

Alexis Vega no quedó a gusto con Javier Aguirre por su participación en la Copa del Mundo de 2026. El “Gru” es uno de los futbolistas mexicanos más determinantes de toda la Liga MX, pero sus minutos han sido escasos en la selección nacional.

“Del Mundial… salí mal porque no tuve mucha participación. Una bronca conmigo mismo, no con el técnico ni con nadie. Quería jugar más pero así es esto (…) Ahorita estoy disfrutando mucho estar en Toluca y tengo una conversación pendiente con mi esposa, muy meditada, en la cual estoy viendo si continuar en la selección o no. Sé que es una decisión complicada, pero en estos días estaré sacando un comunicado para ver si sigo en la selección”, dijo Vega para TUDN.

Alexis Vega asegura que piensa en retirarse de la selección mexicana



Video cortesía TUDN pic.twitter.com/3UYon3Y5wZ — El Futbolero México (@elfutboleromx_) September 27, 2026

Después de ver 11 minutos contra Sudáfrica, el futbolista del Toluca no vio ni un minuto en el resto de partidos de la Copa del Mundo de 2026. Esto fue un duro golpe para un futbolista que ha sido uno de los grandes protagonistas de la Liga MX en las últimas temporadas.

Alexis Vega en El Tri

En 2019, durante el proceso de Gerardo Martino, Alexis Vega jugó su primer partido con la camiseta de la selección de México. El debut del “Gru” fue en un partido amistoso contra Paraguay. México ganó 2-4 y Alexis Vega aportó una asistencia.

Desde entonces Alexis Vega ha jugado 54 partidos con la selección de México. El futbolista del Toluca ha aportado 7 goles y 8 asistencias para la causa mexicana.

Tres de los goles de Alexis Vega fueron en duelos amistosos (Colombia, Irak y Suecia), los otros cuatro fueron en competiciones oficiales como Clasificatorias al Mundial y Copa Oro (Arabia Saudita, Jamaica y Cuba).

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