¿Por qué Hirving Lozano fue llamado a la selección de México?

Hirving Lozano es una de las caras nuevas de la selección mexicana en el proceso de Rafa Márquez. El “Chucky” llevaba varias convocatorias apartado de la selección. El seleccionador de El Tri explicó las razones de su regreso.

El “Chucky” no estaba en una convocatoria de la selección mexicana desde noviembre de 2025. Casi un año después, Hirving Lozano vuelve al universo de El Tri. Rafa Márquez lo considera un jugador útil para su proceso.

“Lo que me hace traer a Hirving yo creo que todavía nos puede dar algo más. Es un jugador diferencial, sabemos lo que nos puede dar”, dijo el seleccionador mexicano.

??? ¡RAFA MÁRQUEZ TODAVÍA CONFÍA EN EL CHUCKY!

El técnico del Tricolor explicó la presencia de Hirving Lozano en su primera convocatoria y dejó claro que todavía espera cosas importantes del atacante mexicano.

? Además, Rafa reveló que esta lista fue pensada para observar a más? pic.twitter.com/9wpVVKXk4G — Claro Sports (@ClaroSports) September 25, 2026

Hirving Lozano fue vinculado con presuntos problemas dentro del vestuario de la selección azteca. Esto, en principio, lo habría apartado de la órbita de El Tri. Además, el “Chucky” tuvo problemas con su antiguo club, San Diego FC. El exdelantero del Pachuca estuvo apartado del equipo hasta que logró ser cedido.

Rafa Márquez explicó que quiere a futbolistas que sientan con orgullo los colores que está representando. Independientemente de los errores del pasado, el “Káiser” quiere elementos con una sed competitiva sin igual. Eso quizá lo vio el Lozano.

“Quiero que los jugadores porten el jersey con orgullo, y pase lo que pase en el juego peleen hasta el final (…) Desafortunadamente no hicimos nada diferente a Mundiales pasados, pero intentaremos que los fans se identifiquen en cómo luchamos la pasada justa, vestir con todo esta casaca“, sentenció.

¡REGRESÓ EL HIJO PRÓDIGO, REGRESÓ EL CHUCKY LOZANO! ???



Así fue la llegada de la Selección Mexicana a Baltimore. Santi Gimenez e Hirving Lozano se robaron las cámaras, Chucky con su regreso y Santi repartiendo autógrafos.



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De vuelta a la acción

El “Chucky” Lozano logró escapar del castigo impuesto por los dirigentes de San Diego FC y se marchó cedido a Los Ángeles Galaxy. Desde que llegó a este nuevo club, Lozano ha podido jugar ocho partidos en los que ha podido aportar un gol y dos asistencias.

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