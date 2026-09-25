Fernando Batista reaccionó a la humillante derrota de Costa Rica ante Curazao

La selección de Costa Rica inició con el pie izquierdo su paso por la Liga de Naciones de la Concacaf. El conjunto “Tico” cayó 3-4 ante Curazao en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá. Fernando Batista es el principal señalado en este revés.

El conjunto costarricense inició de forma arrolladora el partido. En el primer tiempo, los “Ticos” se quedaron con una cómoda ventaja por 3-0 en el marcador gracias a los goles de Orlando Sinclair y el doblete de Carlos Mora.

Sin embargo, el conjunto costarricense no supo mantener la ventaja en el marcador. En el minuto 62 de partido inició la épica remontada de Curazao. Con goles de Tahith Chong, Jordi Paulina y un doblete de Kenji Gorré, el conjunto curazoleño fabricó su remontada.

Esta es una derrota que regularmente marcan un punto de inflexión en los procesos. A estos malos resultados se le suma la polémica entre Keylor Navas y Fernando Batista. A pesar de que el panorama no es alentador, el “Bocha” confía en el trabajo.

“Confío en mi trabajo, en lo que hago día a día (…) Yo trabajo y a veces pasa esto, son momentos difíciles. Debemos trabajar porque en tres días tenemos otro partido”, dijo el estratega tras el partido.

A estos niveles parece casi inconcebible que se pueda perder una ventaja de 3-0 jugando en condición de local. Dick Advocaat y sus dirigidos lo lograron y dejaron expuestas las condiciones en las que está el proyecto costarricense. Batista insiste en que hay que seguir trabajando y pulir los errores evidenciados en este encuentro.

“45 minutos muy buenos y 45 minutos muy malos (…) Lo único que hay que hace es trabajar, asumir los errores y ocuparse para corregirlos“, agregó.

“Responsabilidad mía, siempre me voy hacer cargo”, Fernando Batista sobre los cambios ante Curazao.#CuadroTitular pic.twitter.com/YufpoUOUGe — Fox Deportes Costa Rica (@foxdeportes_cr) September 25, 2026

Panorama poco alentador para Costa Rica

Al mando de la selección de Costa Rica, Fernando Batista ya ha dirigido cinco partidos. El balance del “Bocha” es de cuatro derrotas y un empate. Aún no llega el primer triunfo en el proceso del estratega argentino. En el camino se han enfrentado con selecciones de nivel moderado como Jordania e Irán.

Costa Rica está en el Grupo A de la Liga de Naciones de la Concacaf. Los “Ticos” comparten sector con República Dominicana, Haití, Trinidad y Tobago, Nicaragua y la inspirada selección de Curazao. El siguiente partido de la selección costarricense será domingo 27 de septiembre ante Haití en el Sabina Park.

Fernando Batista como técnico de Costa Rica:



5 partidos, 4 derrotas, 1 empate. pic.twitter.com/Bg6Ft7Hpih — TD Más (@tdmascrc) September 25, 2026

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