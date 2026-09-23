Keylor Navas enciende el debate en el banquillo de la selección de Costa Rica

El rumbo de la selección de Costa Rica parece no tener una ruta fija. Después de quedar fuera del Mundial de 2026, el conjunto “Tico” inició una reestructuración. A priori, el proyecto de Fernando Batista le abrió las puertas a Keylor Navas. Sin embargo, parece haber desencuentros entre ambos.

En los primeros encuentros amistosos del “Bocha”, Keylor Navas no fue convocado. Ahora que empiezan los encuentros oficiales y Fernando Batista sigue apartando al arquero de los Pumas de la UNAM.

Fernando Batista reveló que le habría escrito a Keylor Navas para conocer su visión y su participación en la selección de Costa Rica. Batista ventiló que no recibió una respuesta de parte del exjugador del Real Madrid.

“Keylor… Hemos hablado una vez por teléfono, después yo estuve en México, quise acercarme a él para poder hablar y no ha hablado conmigo, no pudo contestarme el mensaje que yo le mandé”, dijo Batista en rueda de prensa.

La historia de Keylor Navas tiene que ver con lo que comentó el “Bocha” Batista.



El técnico de Costa Rica dijo que buscó a Keylor cuando estuvo en México para hablar sobre la Selección, pero que el arquero no respondió el mensaje.



Y horas después, Keylor publicó esa historia? pic.twitter.com/zD2s6EVcow — Pumas En La Piel (@PumasELP) September 22, 2026

Keylor Navas utilizó sus redes sociales para responderle a Fernando Batista. Navas dejó entrever que no le gustó el acercamiento del “Bocha”. El arquero de Pumas esperaba una llamada, un poco más de prolijidad en el acercamiento.

“Si usted tiene algo importante que decir, ¿llama directamente o manda un mensaje?”, fue la encuesta que publicó Navas en sus redes sociales, una clara referencia a las declaraciones de Fernando Batista.

En medio de este revuelo, Fernando Batista justificó la ausencia de Navas de la convocatoria por no haber recibido respuesta de parte del veterano guardameta costarricense. El “Bocha” convocó a Abraham Madriz, Bayron Mora y Patrick Sequeira.

“Como digo siempre, mis mejores palabras para un grandísimo deportista, no arquero, deportista, y las puertas de la selección siempre están abiertas. Nada más que hoy me toca tomar decisiones y veo a otros arqueros”, agregó.

"Ya Fernando se refirió a eso. No puedo dar mi opinión", Ronald González sobre el tema Keylor Navas. ? pic.twitter.com/jFQybV8zxi — Fox Deportes Costa Rica (@foxdeportes_cr) September 22, 2026

La selección de Costa Rica iniciará su camino en la Liga de Naciones de la Concacaf. Los “Ticos” se enfrentarán a Curazao en el Estadio Ricardo Saprissa (24 de septiembre); visitará a Haití en el Sabina Park de Jamaica (27 de septiembre); visitará a Nicaragua en el Estadio Nacional, Managua (01de octubre), y cerrará de local ante Haití en el Estadio Ricardo Saprissa (04 de octubre).

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