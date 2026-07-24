En Costa Rica le mandan un guiño a Keylor Navas

La selección de Costa Rica no estuvo en la Copa del Mundo de 2026. Miguel Herrera no pudo llevarlos al Mundial. Fernando Batista es el nuevo seleccionador. El “Bocha” insinuó que cuenta con Keylor Navas para su proceso.

Fernando Batista dejó entrever que contará con Keylor Navas durante su proceso. Sin embargo, el “Bocha” debe contactar primero al exarquero del Real Madrid para determinar cuáles son sus intenciones.

“Keylor tiene mis respetos porque es el mejor jugador de la historia de Costa Rica. Hoy está en actividad, así que seguramente en algún momento hablaremos”, dijo el estratega argentino en unas declaraciones recopiladas por ESPN.

Keylor Navas y sus dudas

El veterano arquero de los Pumas de la UNAM no dejó a un lado a la selección de Costa Rica. Sin confirmar un segundo retiro, Navas reconoció que debe analizar cuál sería su próximo paso en su carrera. El guardameta “Tico” tiene 39 años.

“La etapa mía en la selección… hay que ver el momento, las conversaciones y lo que pueda venir (…) Ahorita mismo creo que no es el momento indicado para decir si voy o si no voy (…) Hay que tener esa conversación también con el cuerpo técnico, la selección y demás, y ver cuáles son los planes”, dijo Navas en una rueda de prensa con su club.

Mal comienzo del “Bocha”

Fernando Batista no tuvo un buen comienzo con la selección costarricense. El estratega argentino ha dirigido cuatro partidos con el conjunto “Tico” y ha recibido trece goles. Quizá uno de los aspectos por los que Keylor Navas sigue entrando en la conversación para el Mundial de 2030.

En el joven proceso del “Bocha”, Costa Rica empató 2-2 contra Jordania, perdió 0-5 contra Irán, cayó 3-1 con Colombia y fue derrotado 3-0 por Inglaterra. Batista no celebra aún la primera victoria de este proyecto.

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