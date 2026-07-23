¿Cuántos goles recibió Guillermo Ochoa en su carrera?

Guillermo Ochoa es uno de los porteros más emblemáticos del fútbol mexicano. Durante muchos años, Memo jugó en Europa y defendió el arco de la selección mexicana. En sus redes sociales Ochoa anunció su retiro. Repasa cuántos goles recibió en su carrera.

“Lo di todo, lo dejé todo… En mis equipos y en mi selección. Y hoy entrego mis guantes. El fútbol me eligió para defender un arco, un escudo, la ilusión de toda una nación, pero antes de eso mi familia cuidó de mí, ellos fueron mi primer equipo”, dijo Ochoa en su video de despedida.

Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño.



Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS



Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino.



Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad? pic.twitter.com/TY2DaflSBd — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) July 21, 2026

Guillermo Ochoa en México solo jugó para las Aguilas del América. En dos procesos, Memo recibió 522 goles en 425 partidos. El guardameta mexicano dejó la portería imbatida en 119 compromisos. Estos datos son extraídos de Transfermarkt.

En Francia, Guillermo Ochoa solo jugó para el Ajaccio. Memo disputó 116 partidos en los que recibió 185 goles y mantuvo su arco en cero durante 22 compromisos.

En España, Memo defendió el arco del Granada y el Málaga. Entre ambos procesos, Ochoa jugó 58 partidos en los que recibió 101 goles. En el fútbol español solo dejó la portería imbatida en 9 ocasiones.

Ochoa también jugó en Italia para la Salernitana. El guardameta mexicano acumuló 41 partidos disputados en los que permitió 77 goles. Solo en 5 partidos dejó su arco en cero.

En ligas de segundo nivel, Guillermo Ochoa jugó 86 partidos con el Standard Lieja de Bélgica, 23 partidos con el AVS FC de Portugal y 26 partidos con el AEL Limassol de Chipre. En todos estos clubes recibió un total de 198 goles. Dejó su portería imbatida en 34 partidos.

En términos generales, Guillermo Ochoa jugó 775 partidos en el fútbol profesional de clubes. Memo recibió 1,083 goles en toda su carrera. El guardameta mexicano alcanzó los 194 partidos son recibir goles.

Selección de México

El Tri hay que incluirlo en este recuento. La selección mexicana es parte de una importante etapa en la carrera de Guillermo Ochoa. Memo defendió el arco mexicano en 154 partidos. Curiosamente, Ochoa recibió esa misma cantidad de goles (154). Memo dejó su portería imbatida en 64 ocasiones.

“Yo no entiendo mi carrera sin la selección porque ahí entendí el verdadero tamaño de esta responsabilidad y quizá por eso mismo el destino quiso que todo terminara donde empezó: el Estadio Azteca (…) Confía, el arco no pide perfección, pide orgullo. A ustedes afición gracias por caminar conmigo estos años, a quienes me ensañaron, me exigieron y me acompañaron en cada etapa del camino”, concluyó.

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