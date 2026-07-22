El presidente de la Conmebol ya espera el Mundial con 64 selecciones

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá fue desarrollado por primera vez en la historia con 48 selecciones participantes. El resultado fue positivo. El presidente de la Conmebol, Alejandro

Domínguez, ventiló con mucha seguridad el hecho de que el Mundial de 2030 será con 64 selecciones.

En 2017 se anunció que el Mundial de 2016 se iba a jugar con 48 selecciones. Al principio había dudas por la inclusión de 16 cupos adicionales que podían hacer más difícil el tema organizativo y el desgaste de los jugadores. Pero este nuevo formato fue un éxito.

Alejandro Domínguez felicitó a Gianni Infantino en las redes sociales. Al dirigente sudamericano le pareció un éxito el desarrollo de esta Copa del Mundo y espera con ansias el inicio del nuevo torneo con más participantes.

“Vivimos un Mundial histórico, el primero con 48 equipos, un verdadero éxito. Felicitaciones querido Gianni Infantino y a todos los amigos de la FIFA por tan grande organización y felicidades España por ser el nuevo campeón del mundo (…) En 2030, nos vemos en casa con el sueño de jugarlo con 64 equipos para celebrar el centenario de la Copa del Mundo”, escribió el dirigente.

¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos pic.twitter.com/ocIjHYCN5f — Alejandro Domínguez (@agdws) July 20, 2026

En otro post, Alejandro Domínguez reafirmó que el nuevo Mundial tendrá a seis países como anfitriones. Este sería un formato especial por la Copa Mundial Centenario, a 100 años del primer Mundial que se desarrolló en Uruguay en 1930.

“El próximo Mundial se juega en casa. En 2030 se viene la Copa Mundial en Uruguay, Paraguay y Argentina, la que es una gran oportunidad para el futbol, para celebrar el centenario de la competencia con 64 equipos”, agregó.

Se estima que en el Mundial de 2030 los duelos inaugurales se jugarán en Sudamérica (Argentina, Paraguay y Uruguay). Luego, la Copa del Mundo se mudaría a las sedes europeas (España, Portugal y Marruecos). Esto implicaría un reto logístico, pero en el Mundial pasado demostraron estar a la altura.

?? EL PRESIDENTE de CONMEBOL CONFIRMÓ un MUNDIAL 2030 de 64 EQUIPOS



Arrancaría en Uruguay, Argentina y Paraguay, con la sede principal en España, Marruecos y Portugal. pic.twitter.com/7JDCLtpwWE — Lideres Deportes (@lideresdportes) July 21, 2026

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