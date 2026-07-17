Kaylor Navas habló sobre la salida de Efraín Juárez de los Pumas de la UNAM

Efraín Juárez dejó números respetables dentro de los Pumas de la UNAM. Después de haber llegado a la final del Clausura 2026, Juárez decidió marcharse. Keylor Navas, uno de los líderes del club, le mandó buenos deseos al estratega mexicano en sus próximos retos.

Daba la sensación que Efraín Juárez logró engranar al equipo en la última temporada. Después de un comienzo lento, los Pumas de la UNAM comenzaron a competir dentro del fútbol mexicano. Sin embargo, Juárez decidió dar un paso al costado y abandonar el equipo.

“Me llevo muy bien con él (Juárez), es verdad que uno siempre quiere lo mejor para las personas que uno aprecia. Al final el club y él han tenido sus conversaciones, no estuve ahí, entonces no puedo decir nada. Lo que sí puedo decir es algo personal, que le deseo a él y su familia lo mejor donde quiera que vayan”, dijo Keylor Navas.

“Uno siempre le desea lo mejor a las personas que uno aprecia” ??



Keylor Navas rompe el silencio y habla sobre Efraín Juárez en conferencia de prensa. ?@dtorrijoss pic.twitter.com/sxtD2kBaRO — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 16, 2026

Efraín Juárez asume un nuevo proceso en el fútbol europeo, pero ahora como primer entrenador. El mexicano dirigirá al Győri ETO FC de la primera división del fútbol de Hungría. El estratega mexicano habría firmado un contrato por un año de duración.

Keylor Navas pide paciencia

El veterano guardameta costarricense está consciente que el inicio de un nuevo proceso en los Pumas no será sencillo. Esteban Solari es el encargado de liderar el Apertura 2026. Keylor Navas comienza a darle espaldarazos a su gestión.

“Los proyectos no se construyen de la noche a la mañana, al final en el fútbol no hay secretos, creo que el trabajo respalda pero con tiempo”, explicó.

? El Club Universidad Nacional informa que Esteban Solari es el nuevo entrenador del primer equipo varonil de Pumas. ?



El estratega argentino arriba al cuadro universitario luego de vestir estos colores como jugador en 2007 y 2008 y después de una trayectoria como director? pic.twitter.com/ivK5csbTSw — PUMAS (@PumasMX) June 22, 2026

Esteban Solari tiene una corta experiencia como entrenador. El primer paso de Solari fue dirigiendo en Malasia al Johor Darul Ta’zim. El argentino también comandó los banquillos de Everton de Viña del Mar, Godoy Cruz y los Tuzos del Pachuca.

“Cuando se empieza un proceso nuevo hay que tener esa paciencia, si bien es cierto que todos queremos estar en finales, tanto en la afición como futbolistas hay que ser realistas que estamos en un proceso nuevo”, sentenció Navas.

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