De perder la final con Cruz Azul a quedar fuera de Champions

El debut de Efraín Juárez en el viejo continente sufrió un freno inmediato. El estratega mexicano no logró superar la fase inicial de clasificación en la UEFA Champions League tras la caída de su escuadra, el Győri ETO. El club húngaro se despidió del certamen con un marcador global adverso de 3-2 ante el Víkingur Reykjavík de Islandia.

? Por si a alguien le interesa…

Efraín Juárez quedó eliminado en la fase previa de la UEFA Champions League, tras caer 3-2 en el global. pic.twitter.com/aGOu5cMAd5 — Pumas En La Piel (@PumasELP) July 14, 2026

Una dolorosa remontada que se esfumó

El equipo de Hungría encaró el compromiso de vuelta con la obligación de remontar el 1-0 encajado en la ida. Pese a la presión de volcarse al ataque frente a su propio público, la situación se tornó cuesta arriba al minuto 34 cuando el representativo islandés rompió el cero en la pizarra.

La propuesta del director técnico pareció responder rápido mediante una reacción furiosa antes del descanso, pero no lograron su cometido, pues en el descanso no tomaron las providencias necesarias para cambiar el destino final del encuentro.

No obstante, el momento anímico se derrumbó al inicio de la segunda mitad. Una desatención defensiva permitió el empate de la visita, decretando el 2-2 definitivo. Pese a las ventanas de cambios empleadas desde el banquillo, la oncena de Juárez no encontró la claridad para volver a mover las redes.

La etapa reciente de Juárez ha estado llena de altibajos desde su salida del balompié mexicano. En el siguiente análisis en video se explican los factores que pesaron sobre su gestión técnica:

Siguiente parada: Rondas previas de Conference League

Aunque la máxima competición de clubes de Europa cerró sus puertas, la campaña continental para Juárez se mantiene con vida. El Győri ETO fue transferido a la Ruta de Campeones de la UEFA Conference League, donde buscará su pase a la fase regular. Su oponente directo saldrá de la llave eliminatoria disputada entre el Klaksvík de Islas Feroe y el Atert Bissen de Luxemburgo.

El desafío de sacudirse los subcampeonatos

Juárez buscará estabilidad en Europa Central y dejar atrás la racha de cierres complicados. Cabe recordar que el timonel llegó a Hungría tras salir de los Pumas de la UNAM en la Liga MX, institución a la que llevó a disputar la final del Clausura 2026, la cual perdió de forma agónica ante Cruz Azul. Su reto actual consiste en replicar la consistencia futbolística que demostró previamente en el Atlético Nacional de Colombia, mitigando la volatilidad de sus resultados deportivos.

Seguir leyendo: