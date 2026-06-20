Efraín Juárez se estrenó en Hungría al dirigir duelo de pretemporada del Gyori ETO FC 

Efraín Juárez, extécnico de los Pumas de la UNAM, dejó atrás su etapa en el cuadro felino al iniciar este sábado la pretemporada con su nuevo equipo, el Gyori ETO FC del fútbol húngaro, apenas unos días después de haber sido anunciado en esta nueva aventura europea para el técnico mexicano.

Juárez prácticamente del avión pasó al terreno de juego para calzarse los arreos de trabajo y dirigir a su nueva escuadra en el duelo de pretemporada en busca de inyectarle su filosofía de juego que le ha dado muchos dividendos en el fútbol de Colombia con el Atlético Nacional y en la Liga MX con los Pumas de la UNAM.

Efraín Juárez en su primera entrevista con su nuevo equipo. Nunca se despidió de Pumas. pic.twitter.com/I7d28J3snR — JalbeRebel (@JalbeRebel12) June 20, 2026

El controvertido entrenador llega a esta escuadra después de dos torneos en donde intentó recuperar el protagonismo para la escuadra universitaria y casi lo logra al perder la final del torneo Clausura 2026 en una final trepidante con Cruz Azul 2-1 en dos intensos encuentros.

Juárez ya se encuentra metido de lleno en el armado del equipo y en la construcción de un proyecto que le permita consolidarse en el fútbol europeo, una meta que persigue desde que inició su carrera en los banquillos. Su llegada al Gyori ETO FC representa el primer reto de Juárez como director técnico principal en Europa, aunque no es su primera experiencia en el continente.

Antes de llegar a Pumas, el mexicano vivió una exitosa etapa con Atlético Nacional de Colombia, donde conquistó la liga y la copa y logró consolidarse como uno de los entrenadores jóvenes con mayor proyección de la región.

Posteriormente, tomó las riendas de Pumas, equipo al que dirigió durante tres torneos y con el que consiguió devolverlo a los primeros planos del fútbol mexicano. No es la primera ocasión que Juárez trabaja en Europa, pues ya estuvo dentro del Standard de Lieja entre 2022 y 2023 y posteriormente en el Club Brugge entre 2023 y 2024, ambos clubes de Bélgica.

Y si… Efraín Juárez ya esta dirigiendo al @gyorietofc.



La cara lo dice todo. ¿No? ???



Creo que la afición de #Pumas ya no espera ni una palabra. Se les debe pero que se puede hacer… pic.twitter.com/JSGQn0r12E — José Iván Ruiz Trejo ? (@eldesconocido) June 20, 2026

Juárez en el fútbol de México generó mucha controversia, pero nadie puede negar el peso específico que tuvo en Pumas, en donde le recuperó la imagen de escuadra protagonista en el fútbol de México, después de una etapa de 15 años en donde no han logrado el ansiado título de Liga.

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