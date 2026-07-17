¿Por qué expulsaron a Rodrigo Aguirre? La estricta regla que costó la derrota a Tigres

Los Tigres de la UANL vivieron una noche de los mil diablos en su debut como visitantes en el torneo Apertura 2026. La escuadra felina cayó 3-1 ante los Xolos de Tijuana en un partido marcado por la polémica y la indisciplina.

El punto de quiebre ocurrió al minuto 45+2. El uruguayo Rodrigo Aguirre recibió la tarjeta roja directa luego de que el árbitro Ismael Rosario López le aplicara de manera estricta la “Ley Prestianni”. El delantero felino cometió el error de dirigirse a un adversario tapándose la boca con la mano.

Ley Prestianni en @LigaBBVAMX



Expulsado Búfalo Aguirre de @TigresOficial por taparse la boca y decirle algo en una confrontación/provocación al jugador de @Xolos



Bien el VAR. Se regala el Búfalo en esta roja. pic.twitter.com/I0FMTUGEZD — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) July 17, 2026

El valor extra: Xolos ganó sin su máxima joya

Por si fuera poco, el conjunto de Tijuana se dio el lujo de vencer a los felinos sin utilizar a Gilberto Mora. La joya de la selección mexicana todavía disfruta de un periodo de descanso tras su destacada participación en la Copa del Mundo. Mientras reporta al cien por ciento con el club, el juvenil aprovecha el tiempo para analizar atractivas ofertas del viejo continente.

El error que costó el partido

Esta acción dejó a los Tigres condicionados durante todo el segundo tiempo. El marcador marchaba 1-1 gracias a los goles de Ramiro Arciga para Tijuana y de Ozziel Herrera para los universitarios. Sin embargo, jugar con diez hombres provocó que la escuadra norteña perdiera gas paulatinamente.

El “Búfalo” Aguirre cayó en la trampa tras enfrascarse en una discusión con el defensa Jesús Gómez. Al taparse la boca, replicó exactamente el mismo incidente que costó la expulsión al argentino Gianluca Prestianni (Benfica) ante Vinicius Junior (Real Madrid) en la última UEFA Champions League. Cabe recordar que dicha norma prohíbe esta acción para evitar insultos racistas que las cámaras de televisión no puedan registrar.

Debacle en la agonía del encuentro

Xolos aprovechó la superioridad numérica en el tramo final. Cuando parecía que Tigres rescataba el empate en el Estadio Caliente, apareció Mourad Daoudi El Ghezouani. El atacante español de origen marroquí marcó un doblete en los últimos tres minutos de la contienda para inclinar la balanza definitivamente a favor de los locales.

¡El gol que bajó el telón con broche de oro! ?



Así fue el sorpresivo tanto de Mourad El Ghezouani que sentenció el triunfo de @Xolos en una noche vibrante en la frontera. ?#J1 #AP26 ? #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/hCbijnC0xr — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 17, 2026

Así se escribió la historia de un debut vibrante y lleno de emociones, contagiado por el fervor de la Copa del Mundo 2026 que concluye este domingo con la gran final entre España y Argentina.

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