¿Lionel Messi a Rosario? El entrenador del Inter Miami reaccionó a esta posibilidad

Lionel Messi ya se retiró de la selección de Argentina con 39 años. En este sentido, cada vez está más cerca un retiro definitivo del fútbol. Antes de hacerlo surge la ilusión de que Messi vuelva a Argentina a cerrar su carrera en Newell’s. Cristian González fue cuestionado sobre ello.

Antes de ser formado con el ADN del FC Barcelona, los comienzos de Lionel Messi en el fútbol fueron en las categorías juveniles de Newell’s. En este sentido, existe la esperanza de los aficionados argentinos de ver finalizar la carrera de Lionel en el lugar donde todo empezó.

Cristian “Kily” González fue cuestionado sobre esta posibilidad. El entrenador del Inter Miami reconoció que hay una vena muy pasional que conecta a Lionel Messi con la tierra de sus inicios. González solo quiere que Messi sea feliz.

“Somos los dos de una ciudad muy futbolera, de mucha pasión. Los dos identificados con distintas camisetas, pero hoy estamos juntos. Yo lo único que, desde que llegué y que lo conozco, sólo quiero que él sea feliz”, dijo el estratega del conjunto estadounidense.

?? "SI MESSI DECIDE IR A ROSARIO Y JUGAR, TIENE TODO MI APOYO, QUIERO QUE ÉL SEA FELIZ".



Kily González y la posibilidad de que Lionel juegue en su país con Newell's. pic.twitter.com/Bbf0waSyEy — Bolavip Argentina (@BolavipAr) September 21, 2026

En este sentido, Cristian González no se interpondría en un posible regreso de Messi a Argentina. Esto le abre la posibilidad a Lionel para que vista de nuevo los colores de Newell’s Old Boys, pero ahora con una carrera dorada a su espalda.

“Es una decisión exclusivamente de él. Con lo que él desee hacer, de mí parte va a tener siempre el apoyo. No solamente hoy por ser el entrenador de él, sino que lo hice siempre. Sólo quiero que disfrute, y si le toca o si decide ir para Rosario y jugar, por mí que no, pero siempre voy a acompañarlo de la mejor manera”, añadió el entrenador.

Messi en Newell’s

La historia de Lionel Messi en clubes argentinos es corta. La leyenda de la Albiceleste dio sus primeros pasos en Newell’s en 1994. Para esta fecha Messi tenía seis años.

Según datos de la Asociación Rosarina de Fútbol, Lionel Messi disputó 176 partidos en las inferiores de Newell’s. En esa cantidad de encuentros la “Pulga” convirtió 234 goles, una cifra completamente desorbitada.

Les traigo una foto inédita.



Lionel en 1998, jugando con @Newells un Torneo Nacional en El Trébol, Santa Fe.



Siempre es lindo ver nuevas fotos de Messi en el potrero. pic.twitter.com/7MgNZJLS2E — Messismo (@Messismo10) August 1, 2022

A los 11 años, en 1999, Lionel Messi fue diagnosticado con un déficit en la hormona de crecimiento. El club argentino no pudo costear los gastos del tratamiento de aquel joven futbolista. Esto le abrió paso al FC Barcelona para que, a finales del 2000, fichara por el club.

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