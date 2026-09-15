Kily González es el nuevo entrenador del Inter Miami: “Me emociona que Messi haya querido que yo lo dirija”

El argentino Cristian “Kily” González fue presentado este martes como nuevo entrenador del Inter Miami, en una llegada marcada por su relación con Lionel Messi y por el respaldo que, según el propio técnico, recibió del capitán argentino para asumir el cargo.

“Las Garzas” hicieron oficial su incorporación después de que se validara la visa que necesitaba para trabajar en Estados Unidos. El acuerdo contempla su permanencia en el club hasta junio de 2028.

González, de 52 años, afrontará así su cuarta experiencia como entrenador después de dirigir a Rosario Central, Unión de Santa Fe y Platense.

Listo para trabajar. ??? Bienvenido a Miami, Cristian ‘Kily’ González.



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Kily González revela el papel de Messi en su llegada al Inter Miami

Durante su primera rueda de prensa como entrenador del Inter Miami, González habló de la relación que mantiene con Messi y destacó la importancia que tuvo el delantero argentino en su llegada al club.

“Me emociona que él haya querido que lo dirija yo“, dijo el técnico, quien compartió vestuario con Messi durante los primeros años del delantero en la selección de Argentina.

González también describió el vínculo que conserva con el futbolista del Inter Miami.

“Hay cosas en el fútbol que no se pueden describir con palabras. Son sensaciones únicas. Me siento una persona privilegiada y bendecida de tener esta oportunidad y de la relación que tengo con Leo, que es fantástica. Lo adoro, él lo sabe y eso hace que sea todavía mucho más especial este momento”, agregó.

El argentino tendrá ahora el desafío de trabajar directamente con Messi, además de coincidir en el vestidor con otros referentes como su compatriota Rodrigo de Paul y el uruguayo Luis Suárez.

El debut de Kily González será contra Cruz Azul

La primera prueba para el nuevo entrenador del Inter Miami llegará apenas un día después de su presentación.

González debutará este miércoles frente a Cruz Azul en la Campeones Cup, torneo que enfrenta al campeón de la MLS con el ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX.

The countdown is ??



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El encuentro se disputará en el Nu Stadium de Miami a partir de las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT

El argentino ya dirigió su primer entrenamiento este martes, después de que los problemas relacionados con su permiso de trabajo retrasaran durante casi tres semanas el inicio de sus funciones con el equipo.

Kily González quiere cambiar la defensa del Inter Miami

Uno de los principales objetivos del nuevo técnico será mejorar el funcionamiento defensivo del conjunto de Miami.

El equipo solo ha conseguido mantener su portería en cero en uno de sus últimos 14 partidos, una situación que González pretende corregir desde sus primeros encuentros.

“Especialmente defender mejor de lo que lo estamos haciendo. Busco un equipo más corto, más compacto, mucho más agresivo y que juegue”, subrayó.

El argentino también habló de la manera en que pretende manejar la presencia de Messi dentro de su esquema. Para González, contar con el campeón del mundo implica encontrar un equilibrio para que el delantero pueda marcar diferencias sin cargar con toda la responsabilidad del equipo.

“Tenemos al mejor jugador del mundo y hay que protegerlo, no hacérselo tan cargoso, sino naturalizarlo; sabemos lo que es”.

¿Quién es Kily González, nuevo técnico del Inter Miami?

González llega al Inter Miami después de haber dirigido durante varios años en el futbol argentino.

Su primera experiencia como entrenador fue con el equipo reserva de Rosario Central. Después de dos temporadas fue promovido al primer equipo, al que dirigió durante 68 partidos entre 2020 y 2022.

Posteriormente tomó las riendas de Unión de Santa Fe, donde estuvo al frente durante 78 encuentros entre 2023 y 2025. En la campaña pasada dirigió a Platense.

Como futbolista, González tuvo una extensa trayectoria internacional. Jugó para clubes como Rosario Central, Boca Juniors, Zaragoza, Valencia e Inter de Milán, además de representar a Argentina.

Con la selección argentina ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. A nivel de clubes, conquistó la Liga y la Supercopa de España con Valencia, mientras que con el Inter ganó una Liga, dos Copas y una Supercopa de Italia.

Ahora tendrá el reto más reciente de su carrera: dirigir al Inter Miami de Lionel Messi y comenzar su etapa en Estados Unidos con un título en juego.

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