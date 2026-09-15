Campeones Cup 2026: alineaciones probables y dónde ver el duelo entre el Inter Miami y Cruz Azul

El Inter Miami y Cruz Azul se enfrentarán este miércoles 16 de septiembre en el Nu Stadium de Florida. La Campeones Cup pondrá de nuevo frente a frente a la rivalidad entre la Liga MX y la MLS.

Estos dos clubes se ganaron su participación en esta copa gracias a sus recientes participaciones en sus torneos locales. El Inter Miami llega como monarca de la MLS Cup de 2025; Cruz Azul disputará esta Copa gracias a la obtención de la Liga MX en 2026.

El Inter Miami no llega en un buen momento a esta competición. El conjunto de las “Garzas” solo ha obtenido una victoria en sus últimos nueve compromisos. El Inter llega a este partido con tres empates consecutivos por la MLS.

Cruz Azul llega en un estado de mejoría. Después de perder dos partidos consecutivos antes de finalizar el mes de agosto, La Máquina ha comenzado a funcionar su sus ultimas tres jornadas. Por la Liga MX, el conjunto Cementero tiene tres triunfos consecutivos ante Necaxa, Santos y las Águilas del América.

El Inter Miami y Cruz Azul solo se han enfrentado en una ocasión en toda su historia. Este duelo se remonta a julio de 2023 en el marco de la Leagues Cup. En este partido, el conjunto de Lionel Messi se llevó el triunfo por 2-1.

La Campeones Cup ha sido un torneo que ha demostrado la equidad entre ambos torneos. La primera edición en 2018 fue ganada por los Tigres de la UANL. Luego cada torneo ha mantenido buenas rachas. La MLS ganó tres ediciones consecutivas con el Atlanta United, Columbus Crew y New York City como representantes; la Liga MX ha ganado las últimas tres con los Tigres de la UANL, el club América y el Toluca.

Horario y dónde ver el duelo entre el Inter Miami y Cruz Azul

Horario en Estados Unidos: 22:00 horas ET y 17:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: Apple TV.

Alineación probable de Cruz Azul

Kevin Mier; Omar Campos, Jesús Orozco Chiquete, Willer Ditta, Erik Lira; Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, Amaury García, Carlos Rodríguez, José Paradela y Nicolás Ibáñez.

Alineación probable del Inter Miami

St. Clair; Fray, Casemiro, Falcón, Caicedo; De Paul, Bright, Segovia; Berterame, Messi y Suárez.

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