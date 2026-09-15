Sebastián Cáceres lanzó una crítica al fútbol mexicano

Sebastián Cáceres está teniendo su primera experiencia en el fútbol de Europa con la camiseta del Celta de Vigo. El defensor uruguayo pudo identificar diferencias entre el balompié español y la Liga MX. El fútbol mexicano no quedó muy bien parado.

El defensor nacido en Montevideo llegó a la Liga MX en 2020. Sebastián Cáceres considera que el fútbol mexicano puede tornarse desordenado. Este análisis lo hace con una base de más de cinco años de experiencia en México.

“En la Liga MX hay muchas más transiciones. También hay bastante más desorden”, dijo Sebastián Cáceres en rueda de prensa.

Sebastián Cáceres en su primera conferencia en Celta de Vigo??



“En la Liga mexicana hay más desorden. Hay muchos goles por el desorden”. pic.twitter.com/a3tv72X7ML — Víctor Díaz (@v_ddiaz) September 9, 2026

Según informaciones de Transfermarkt, Sebastián Cáceres jugó 210 partidos con la camiseta de las Águilas del América. El central mexicano disputó más de 17,000 minutos dentro del campo con la camiseta azulcrema. En este sentido el análisis de Cáceres está muy bien sustentado en centenares de encuentros en México.

“Acá son partidos más tácticos, más ordenados, es más difícil romper las líneas defensivas y por eso generalmente son resultados más apretados. Allá hay muchos goles por el desorden”, agregó.

Sebastián Cáceres ya tuvo la oportunidad de debutar en el fútbol español. El defensor Charrúa jugó los 90 minutos en el empate 1-1 del Celta de Vigo contra el Málaga. Este partido correspondía a la jornada 5 de LaLiga.

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