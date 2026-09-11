Salomón Rondón está entre los goleadores históricos del Pachuca

José Salomón Rondón sigue inflando sus números en el fútbol mexicano. Con 36 años, Rondón es uno de los delanteros más determinantes de la Liga MX. El atacante venezolano sigue ascendiendo puestos en la historia de los Tuzos del Pachuca.

Para este Apertura 2026, Salomón Rondón ha iniciado con un excelso nivel en el torneo. El atacante de “La Vinotinto” suma siete goles en siete partidos de los Tuzos del Pachuca. A pesar de su edad, Rondón sigue siendo uno de los delanteros de mejor promedio de gol de todo el campeonato.

Salomón Rondón llegó a los Tuzos del Pachuca en enero de 2024. El delantero sudamericano firmó con el conjunto mexicano tras un polémico paso por River Plate en Argentina. Rondón ha demostrado que cuando lo tratan bien en su entorno, es un delantero letal.

José Salomón Rondón ya acumula 100 partidos con los Tuzos del Pachuca. En poco más de 7,600 minutos dentro del campo, Rondón ya ha logrado marcar 48 goles y conceder 8 asistencias para la causa del club.

A sus 36 años, el “Rey Salomón” está viviendo una segunda juventud con el Pachuca. De hecho, los Tuzos son el equipo en el que Rondón ha marcado más goles en toda su carrera y el segundo club en el que más juegos ha disputado (solo superado por los 120 en el West Bromwich Albion).

Máximos goleadores en la historia del Pachuca

En la lista de los 10 máximos goleadores en la historia del Pachuca solo hay cuatro jugadores extranjeros. Entre ellos está José Salomón Rondón. El delantero venezolano está en el séptimo puesto de la clasificación general. Rondón superó recientemente los 45 goles del colombiano Andrés Chitiva.

En el podio figuran Christian “Chaco” Giménez en el tercer puesto con 66 tantos; en el segundo Gabriel Caballero con 69 anotaciones y el máximo goleador en la historia del club en Franco Jara, futbolista argentino que pudo convertir 83 goles.

Franco Jara – 83 goles

Gabriel Caballero – 69 goles

Christian Giménez – 66 goles

Juan Carlos Cacho – 63 goles

Víctor Guzmán – 59 goles

Sergio Santana – 50 goles

Salomón Rondón – 48 goles

Andrés Chitiva – 45 goles

Hirving Lozano – 43 goles

Moacyr Santos – 43 goles

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