LAFC rompe su terrible racha y liquida a RBNY con una obra de arte de Son Heung-min

El fútbol a veces es un deporte sumamente injusto con los que más proponen en la cancha. El crack coreano Son Heung-min dio una auténtica exhibición de juego ofensivo y se cansó de bombardear la cabaña enemiga con ocho remates totales, pero la de gajos simplemente no quiso entrar.

Entre las atajadas del arquero y un doloroso impacto en el travesaño, el atacante asiático saboreó la crueldad del balompié, aunque para su buena fortuna, LAFC logró enderezar el barco y selló una emocionante victoria de 2-0 frente a los New York Red Bulls.

GOL de @LAFC en los últimos minutos del partido.



Se cierra el marcador con esta potente definición de Sieb: 2-0. pic.twitter.com/H9jiVv9Nqc — MLS Español (@MLSes) September 10, 2026

La escuadra californiana saltó al césped del BMO Stadium con el agua hasta el cuello. El conjunto angelino arrastraba una pesada losa de seis compromisos al hilo sin conocer la victoria, un bache de cuatro empates y dos descalabros que ya tenía de pocas pulgas a su fiel afición.

Con este tanque de oxígeno obtenido en la jornada de la Major League Soccer (MLS), el LAFC respira aliviado y defiende con uñas y dientes el tercer peldaño de su conferencia al cosechar 40 unidades, dejando a la escuadra neoyorquina hundida en la parte baja de la tabla general.

Desde el silbatazo inicial, el atacante coreano se echó el equipo al hombro y se convirtió en la peor pesadilla de la zaga neoyorquina. Al minuto 21 de la primera mitad, Son se inventó una jugada de fantasía por la banda izquierda, rompiéndole la cadera a su marcador con una finta de antología para sacar un zurdazo violento.

Aunque el guardameta apenas logró meter las manos para desviar el trallazo, la pelota quedó viva en el área y Jude Terry llegó como auténtico tren para mandarla a guardar al fondo de las redes, decretando el 1-0 que desató la locura en las tribunas.

El recital del asiático no paró ahí, pues antes del descanso rozó la asistencia en una pared perfecta con Jacob Scharberg que el portero rival milagrosamente mandó a córner. Para el complemento, la escuadra de la Gran Manzana terminó por desmoronarse por completo debido a las lesiones; se quedaron con diez hombres en la cancha tras la aparatosa salida de Zikil Marshall Lute por un tirón en el muslo, esto cuando el banquillo visitante ya se había gastado todas sus ventanas de cambios.

Con superioridad numérica, Son volvió a encender la turbina y desató un auténtico tiroteo de balazos. Al minuto 68 sacó un misil de pierna izquierda desde las afueras del área que reventó de forma dramática el travesaño, ahogando el grito de gol de miles de espectadores.

¡Siempre aparece Dreyer!



GOL de @sandiegofc para el descuento en el marcador.



Recibe una complicada pelota pero lanza un zurdazo al fondo de la red. pic.twitter.com/xxaZ2aM56t — MLS Español (@MLSes) September 10, 2026

Cuando el partido agonizaba y Nueva York vendía cara la derrota, apareció Armindo Zepe en el tiempo añadido para empujar el segundo clavo en el ataúd visitante, cerrando una noche redonda donde el LAFC espantó a sus fantasmas y volvió a sonreír en el campeonato estadounidense.

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