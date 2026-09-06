Hugo Lloris no pudo impedir que LAFC sumara su sexto partido sin victoria

Para el LAFC, la visita a territorio de Utah dejó un sabor agridulce en la boca. Si bien rescatar un 2-2 en patio ajeno sirve para amarrar la permanencia entre los cuatro mejores de la Conferencia Oeste de la MLS, la realidad es que el vestidor angelino se está acostumbrando a dejar puntos en el camino.

En el resultado se culpa al portero francés Hugo Lloris, pero la realidad es que hizo lo imposible para que el cuadro black & gold pudiera salir con las banderas desplegadas y romper la racha de partidos sin ganar, pero finalmente no pudo realizar su cometido.

Noel Caliskan smashes the rebound! ?



Salt Lake-LAFC are tied 2-2. pic.twitter.com/0mq1RPPeIa — Major League Soccer (@MLS) September 6, 2026

Con este resultado, el cuadro californiano ya arrastra una pesada losa de seis encuentros consecutivos sin conocer la victoria en el certamen local. El cuadro comandado por el canadiense Marc Dos Santos parece estar quitándose lentamente el moho de las últimas semanas, mostrando destellos de ese fútbol dinámico que enamora a su afición.

Sin embargo, las buenas intenciones no bastan cuando el rendimiento en el terreno de juego carece de la regularidad necesaria para cerrar los partidos y para colmo, el portero angelino Hugo Lloris terminó por ceder ante los embates locales.



Pólvora estelar arriba, dudas atrás



Buscando sacudir el tablero, Dos Santos rompió su clásico esquema 4-3-3 para plantar una línea de tres centrales con Yevhen Cheberko, Nkosi Tafari y Aaron Long, dándole rienda suelta a Jacob Shaffelburg y Ryan Hollingshead por los costados.

Empate parcial: @realsaltlake anota con Lobjanidze.



Remate cruzado hacia el lado izquierdo del arquero. pic.twitter.com/ODuvFF7OOk — MLS Español (@MLSes) September 6, 2026

El experimento le entregó la iniciativa y la posesión del balón a un Real Salt Lake hambriento ante su gente, pero la pegada de las estrellas de Hollywood no tardó en aparecer.



Al minuto 14, la magia se hizo presente. La superestrella surcoreana Son Heung-Min sacó un trazo largo milimétrico que encontró bien perfilado al franco-gabonés Denis Bouanga. El artillero no se lo pensó dos veces: recortó hacia el centro, dejó viendo visiones al zaguero Philip Quinton y sacó un derechazo de antología que se incrustó directo en la escuadra. Era el 1-0 que hacía soñar a los visitantes.



La alegría en el banquillo angelino duró apenas un suspiro. Al 18′, tras un descuido en la salida y un balón suelto en las inmediaciones del área grande, Saba Lobjanidze aprovechó el regalo de la zaga tapatía para prender la de gajos con la diestra y poner las tablas en el marcador.

DeAndre Yedlin sliding clearance at the line to reject Son Heung-Min ? pic.twitter.com/7RZX1TjEpP — Major League Soccer (@MLS) September 6, 2026





El show de Son y el factor Lloris



Lejos de achicarse, el binomio ofensivo del LAFC volvió a frotar la lámpara antes del descanso. Al 38′, en una transición rápida orquestada por Tyler Boyd, Bouanga recibió dentro del área y con gran colmillo retrasó la pelota para la llegada de Son Heung-Min. El coreano la prendió de primera intención para vencer la estirada de Rafa Cabral y devolverle la ventaja a los suyos.



Si el LAFC se fue al descanso con el botín en la mano, fue gracias a la jerarquía de su guardameta. Hugo Lloris se vistió de héroe al minuto 41 al tapar un remate a quemarropa de Lukas Engel. Ya en el complemento, el histórico arquero francés siguió bajando la cortina al contener los embates de Luca Moisa y Noel Caliskan.

¡GOOOL de Sonny! ?



Son Heung-Min #??? anota a favor de @LAFC tras recibir una asistencia perfecta de Bouanga. pic.twitter.com/oUxTihHGPn — MLS Español (@MLSes) September 6, 2026





El balde de agua fría y el milagro en la línea



Tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Al minuto 75, la resistencia de Lloris llegó a su fin cuando un rechace suyo en plancha quedó vivo en el corazón del área. El alemán Noel Caliskan estuvo atento a la cita, cazó el rebote y mandó guardar el balón para firmar el 2-2 que cayó como un balde de agua helada en las aspiraciones angelinas.



La polémica y el drama se guardaron para la recta final. Al 87′, Son Heung-Min parecía tener el guion perfecto para la victoria tras armar un contragolpe letal. El asiático dejó en el camino al portero Cabral y disparó buscando el primer poste.

Cuando la banca ya celebraba el triunfo, el veterano defensor DeAndre Yedlin apareció de la nada y, barriéndose de forma milagrosa sobre la línea, rompió el grito de gol angelino para sellar el empate definitivo.

Routine Denis Bouanga goal ???



LAFC leads 1-0.



? Apple TV: https://t.co/nIWpnVQkFT pic.twitter.com/2LpcRLftfG — Major League Soccer (@MLS) September 6, 2026



Con la urgencia de sacudirse la malaria y volver a sumar de a tres, el LAFC tendrá que pasar rápido la página. La revancha llegará pronto, cuando regresen a la comodidad del BMO Stadium el próximo miércoles 9 de septiembre para hacerle los honores a los New York Red Bulls.

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