El venezolano David Martínez cerca de dejar LAFC para ir a Europa

El venezolano David Martínez estaría cerca de concretar su llegada al fútbol europeo, con el FC Midtjylland de Dinamarca como posible destino para el mediocampista ofensivo que actualmente pertenece a Los Angeles FC de la MLS.

Martínez, de perfil ofensivo, puede desempeñarse como volante por derecha, extremo derecho o atacante. Su siguiente paso podría llevarlo a la Superliga de Dinamarca, donde el Midtjylland viene de terminar como subcampeón del campeonato y recientemente consiguió su clasificación a la fase de liga de la UEFA Conference League.

El mediocampista ofensivo David Martínez sería nuevo jugador del FC Midtjylland de la Superliga de Dinamarca, equipo que el año pasado fue subcampeón del torneo liguero y que logró recientemente la clasificación a la fase de liga de la UEFA Conference League.



Los últimos años? pic.twitter.com/QWUrBhGlA9 — Mario Alberto Sánchez (@MarioSanchezVe) August 29, 2026

El jugador venezolano ha desarrollado los últimos años de su carrera en Estados Unidos. Durante la temporada 2026 de la MLS ha participado en 18 de los 22 partidos posibles, con seis goles y ninguna asistencia. En ese período también recibió dos tarjetas amarillas, sin registrar expulsiones.

De Monagas a la MLS

La trayectoria profesional de Martínez comenzó en Venezuela. El futbolista debutó con el Monagas SC en 2022, antes de llamar la atención con las categorías inferiores de la selección venezolana.

Su rendimiento le permitió dar el salto al fútbol estadounidense y convertirse en jugador de Los Angeles FC. Con el conjunto angelino continuó su desarrollo y, durante su etapa en la MLS, duplicó su valor.

Martínez llegó a firmar un contrato con LAFC hasta diciembre de 2027, dentro de un proceso que marcó su transición desde el fútbol venezolano hacia una de las principales ligas de Norteamérica.

Ahora, el interés del FC Midtjylland abre la posibilidad de que el futbolista de 20 años continúe su carrera en Europa. El club danés aparece como el equipo que estaría próximo a incorporar al venezolano, aunque la información proporcionada no detalla los términos de la operación.

Para Martínez, el eventual movimiento supondría dejar Los Angeles FC después de sus actuaciones en la MLS y avanzar hacia un fútbol diferente. Su capacidad para ocupar varias posiciones ofensivas constituye una de las características de su perfil como jugador.

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