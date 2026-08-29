¿Por qué el Shakhtar Donetsk jugará como local en Londres?

La UEFA Champions League contará con la participación del Shakhtar Donetsk, un club “nómada”. El conjunto ucraniano jugará los partidos de local en el Stamford Bridge de Londres. Esta es la casa del Chelsea de Inglaterra.

Este es un contexto que no es nuevo, pero no deja de ser curioso cuando sucede. A raíz del conflicto armado entre Rusia y Ucrania (originado en 2014), el deporte ucraniano se ha visto afectado.

Los clubes ucranianos buscan una sede neutral para seguir en competencias internacionales. Por ejemplo, el Shakhtar Donetsk ha tenido que mudarse de ciudad y jugar encuentros como local en Kiev o Lviv. Para duelos internacionales, el Shaktar ha tenido que jugar de local en otros países.

Para la temporada 2022-2023, el Shakhtar Donetsk jugó sus partidos de Champions en el Estadio del Ejército Polaco (casa del Legia de Varsovia). De 2023 a 2025 el conjunto ucraniano utilizó a Alemania como su “hogar”. Partidos en Volksparkstadion (Hamburgo) y Veltins-Arena (Gelsenkirchen, casa del Schalke 04).

Shakhtar Donetsk en Inglaterra

El histórico conjunto ucraniano ahora jugará en Inglaterra como local. Los directivos del Shakhtar Donetsk llegaron un acuerdo para utilizar el Stamford Bridge de Londres como su casa. Habrá Champions en esta temporada, pero no gracias al conjunto Blue.

La mala temporada del Chelsea fue lo que permitió que el Shakhtar Donetsk pudiera jugar en ese estadio. El conjunto inglés terminó en el puesto 10 de la Premier League, lejos de cualquier competición europea. Esto le abrió espacio a uno de los conjuntos nómadas de Europa com el Shakhtar.

Rivales del Shakhtar Donetsk en la Champions

Los rivales del Shakhtar Donetsk para la fase de liga de la Champions League 2026-2027 son el Real Madrid, Inter de Milán, Sporting de Lisboa, PSV Eindhoven, Fenerbahçe, RB Leipzig, AEK Atenas y Slovan Bratislava.

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