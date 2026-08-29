Fraude por $3,500 millones en hospicios de California deja a jubilados sin atención médica

A sus 71 años, Linda Henry pensaba que había dejado atrás los problemas de salud más importantes. Sin embargo, en 2024 descubrió que Medicare tenía registrado que padecía insuficiencia cardíaca y que había sido inscrita en un programa de cuidados paliativos sin haberlo solicitado.

El hallazgo ocurrió después de que su médico intentara cobrar a Medicare una prueba de alergia y la reclamación fuera rechazada. Otras consultas médicas también comenzaron a enfrentar problemas.

El caso de Henry, reportado por AP, es uno de los ejemplos que muestran el impacto que puede tener el fraude en hospicios más allá de las pérdidas económicas. Al quedar registrada como paciente de cuidados al final de la vida, su cobertura para otros servicios médicos quedó comprometida.

Henry pasó meses llamando a Medicare y enviando correos electrónicos para demostrar que no era una paciente terminal. Según AP, incluso acudió personalmente a la dirección de Fortuna Hospice Inc., el centro que aparecía asociado con su inscripción, y encontró lo que parecía ser una oficina vacía.

“Retrasé las citas médicas, la colonoscopia y todo esto porque sabía que íbamos a tener problemas por esto y que no me lo iban a pagar”, relató Henry a la agencia.

Ocho meses después, Medicare reconoció que había sido víctima de fraude. La mujer tuvo que esperar todavía más tiempo para retomar sus consultas médicas.

Los Ángeles concentra el problema

El caso ocurre mientras California enfrenta una ofensiva contra los llamados hospicios falsos, empresas que, según las autoridades, pueden utilizar identidades robadas, pacientes que no son terminales y documentación irregular para cobrar servicios a Medicare.

De acuerdo con AP, funcionarios federales estiman que el condado de Los Ángeles concentra alrededor de $3,500 millones en reclamaciones fraudulentas de hospicio. Desde principios de 2025, más de 1,000 hospicios de California han sido retirados de Medicare.

El problema también ha sido documentado por Los Angeles Times, que ha investigado durante años el crecimiento de la industria y las fallas de supervisión. En abril, el periódico informó sobre una operación federal en la que ocho personas fueron arrestadas y 15 acusadas por presuntamente generar más de $50 millones en reclamaciones fraudulentas.

Bill Essayli, primer fiscal adjunto de Estados Unidos, ha cuestionado la supervisión estatal y afirmó: “Esto no es solo un problema de fraude, es un problema de California”.

California, por su parte, ha revocado casi 500 licencias de hospicios desde que estableció una moratoria para nuevas licencias en 2021 y adoptó nuevas reglas de emergencia para endurecer los requisitos.

El fraude también puede costar vidas

Las consecuencias no terminan en una factura falsa. Especialistas y defensores advierten que una inscripción fraudulenta puede impedir que una persona reciba atención que realmente necesita.

Sheila Clark, directora ejecutiva de la Asociación de Cuidados Paliativos y de Hospicio de California, relató ante legisladores el caso de una mujer inscrita fraudulentamente que no pudo obtener autorización para una cirugía de cataratas.

“Falleció dos meses después en un centro de enfermería especializada. Eso no tenía por qué haber ocurrido”, declaró Clark, según la agencia citada.

Mientras autoridades estatales y federales intercambian acusaciones sobre quién permitió que estas prácticas crecieran, casos como el de Henry muestran que el fraude a Medicare puede convertirse en un problema médico real para adultos mayores que, de un día para otro, aparecen en los registros como pacientes al final de su vida.

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