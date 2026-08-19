Senadores demócratas exigen que Medicaid deje de compartir información con ICE

Senadores demócratas exigieron este martes al gobierno del presidente Donald Trump que suspenda las transferencias de información de Medicaid al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), después de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) reconociera que compartió datos protegidos de beneficiarios en tres ocasiones, pese a restricciones establecidas por un tribunal federal.

Los senadores Ron Wyden y Jeff Merkley, ambos demócratas de Oregón, junto con Cory Booker, de Nueva Jersey; Chris Van Hollen, de Maryland, y Edward Markey, de Massachusetts, reclamaron explicaciones a HHS, al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

Los legisladores sostienen que las transferencias involucraron información de ciudadanos estadounidenses y residentes legales y cuestionaron que las agencias hayan permitido que datos relacionados con la atención médica fueran utilizados en el contexto de las operaciones migratorias.

Una orden del juez federal Vince Chhabria, de California, estableció límites al intercambio de información de Medicaid con las autoridades migratorias. En agosto de 2025, el tribunal bloqueó el uso de datos de Medicaid obtenidos de los estados demandantes para fines de aplicación de las leyes migratorias y también prohibió a HHS compartir esos datos con DHS para esos propósitos.

Your healthcare data should be private ? not used to support Trump’s mass deportation campaign. HHS unlawfully handed ICE private Medicaid data not once, not twice, but three times.



I am demanding with my Senate colleagues that this stops now. — Ed Markey (@SenMarkey) August 18, 2026

Senadores cuestionan transferencias de millones de registros

De acuerdo con documentos judiciales citados por los legisladores, el 7 de enero HHS entregó a ICE una hoja de cálculo que contenía información de Medicaid de millones de afiliados de estados involucrados en la demanda. El propio gobierno habría reconocido posteriormente que parte de esos datos no debió ser compartida y que la transferencia era incompatible con la orden judicial.

Otro episodio ocurrió el 19 de enero, cuando CMS envió a ICE información biográfica de casi 6,000 refugiados en Minnesota. La administración calificó la transferencia como involuntaria y sostuvo que ICE eliminó posteriormente el archivo de sus sistemas.

Los senadores, sin embargo, dijeron que necesitan conocer cómo ocurrieron las transferencias y quiénes fueron los responsables de autorizarlas o supervisarlas. En marzo, fiscales estatales que participan en el litigio ya habían solicitado al tribunal que hiciera cumplir la orden judicial después de conocer que HHS había entregado a ICE un conjunto de datos descrito como “grande y complejo”.

Los estados señalaron que la información de ciudadanos y residentes permanentes legales estaba fuera del alcance permitido por la corte.

A group of Democratic Senators accused the Trump administration of violating a court order and demanded officials immediately stop sharing Medicaid data that the Department of Homeland Security (DHS) and ICE use for deportation proceedings. https://t.co/ETg9ADG4j2 pic.twitter.com/OWvS29EzgY — WV Federation of Democratic Women (@WVFDW) August 18, 2026

Demócratas piden detener el intercambio y revelar responsables

Wyden y Merkley afirmaron que los beneficiarios de Medicaid deben poder confiar en que su información personal de salud será protegida y no utilizada para campañas de deportación. “El Congreso tiene la responsabilidad de garantizar que la información personal de salud de las decenas de millones de personas que dependen de Medicaid esté protegida”, escribieron los senadores.

Los legisladores solicitaron que HHS y CMS identifiquen cuántos registros de ciudadanos o nacionales estadounidenses fueron entregados a ICE o DHS desde enero de 2025, así como todas las transferencias realizadas desde junio de 2025. También exigieron conocer los nombres de los funcionarios encargados de supervisar esos intercambios y las comunicaciones internas relacionadas con las advertencias sobre la posible entrega de información de ciudadanos estadounidenses.

Los senadores dieron a las agencias como fecha límite el 4 de septiembre de 2026 para responder.

La disputa se suma a un enfrentamiento más amplio entre legisladores demócratas, varios estados y la administración Trump sobre el uso de información gubernamental para reforzar las políticas migratorias. Wyden y Merkley también han cuestionado otras iniciativas relacionadas con Medicaid y las prácticas de vigilancia de ICE.

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