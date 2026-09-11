Carín León rompe el silencio y pide disculpas por su show cancelado en Las Vegas

El nombre del cantante de regional mexicano Carín León se ha visto envuelto en polémica tras cancelar una de sus presentaciones en la emblemática Sphere de Las Vegas, ¡a solo unas horas de dar inicio y con el recinto en su máxima capacidad!

De cara a la ola de descontento que se generó con el anuncio, el intérprete de “Primera Cita” reapareció en redes sociales con un video en el que explicó a detalle el motivo por el cual no pudo realizar su presentación.

De acuerdo con Carín León, la reprogramación del evento no se trató de falta de compromiso de su parte, sino de una serie de problemas relacionados con los aviones en los que viajaría a Las Vegas desde México.

En sus declaraciones, indicó que la salida estaba programada entre las 2:00 y 3:00 de la tarde del pasado 10 de seprtiembre. Sin embargo, tras abordar la aeronave, le fue detectada una falla en los frenos, lo que resultó en la solicitud de un nuevo avión.

@thebestclipskick Carin Leon pide disculpas con la cara de vergüenza después de cancelar su show en Las Vegas por no llegar a tiempo. En mi opinión, por ser algo tan importante el debería de haber estado allí desde el día antes por lo menos. 👀🦁 #CarinLeon #LasVegas #Sphere ♬ original sound – The Best Clips

La suerte no estuvo de su lado cuando, alrededor de las 4:30 de la tarde surgió otro problema con este segundo vehículo, lo que orilló a su equipo a tomar la decisión de posponer el evento: “No les devuelvo su tiempo perdido, no les devuelvo su tanta ilusión”, dijo visiblemente afectado durante sus historias de Instagram.

Carín León reprograma su presentación para septiembre de 2027

Otro de los anuncios que el mexicano realizó en su publicación fue la reprogramación del concierto. Y es que según su testimonio, los boletos adquiridos para la presentación del 10 de septiembre de 2026 serán válidos para la nueva fecha, programada para el 15 de septiembre de 2027.

Mientras tanto, los internautas en redes sociales se mantienen a la expectativa sobre lo que ocurrirá con las presentaciones que León tiene programadas para este 11, 12 y 13 de septiembre de 2026, aunque hasta el momento no se han anunciado cambios en las plataformas digitales.

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