Mourinho cree que Kylian Mbappé debe ser el ganador del Balón de Oro

José Mourinho defendió este sábado que Kylian Mbappé merece ganar el Balón de Oro y cuestionó que los títulos colectivos deban ser el principal criterio para elegir al mejor futbolista de una temporada. El entrenador del Real Madrid sostuvo que el premio debería reconocer a jugadores capaces de dejar una huella que trascienda sus éxitos con un club o una selección.

La postura del técnico portugués apareció durante la conferencia de prensa previa al partido de Liga contra el Málaga. Mourinho señaló que el Real Madrid cuenta con tres o cuatro futbolistas con nivel suficiente para aspirar al galardón, aunque se decantó por Mbappé como su candidato.

“Es una cosa individualmente muy bonita. Jugadores de nivel Balón de Oro tenemos tres o cuatro nosotros. El Balón de Oro tiene que ser uno de esos jugadores que, cuando dejan de jugar, echamos de menos por la eternidad. Yo echo de menos a (Diego) Maradona, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Leo Messi, (Zinedine) Zidane…”, señaló.

Para Mourinho, una Champions League o un Mundial no deberían determinar por sí solos quién recibe el reconocimiento individual. En su opinión, esos logros podrían tener otro tipo de reconocimiento dentro del fútbol.

"No puedes dar el Balón de Oro por la Champions o por el Mundial"



"El Balón de Oro es alguien que cuando se retire echaremos de menos"



"Todos sabemos quién ha hecho historia este verano"



La reflexión de Jose Mourinho sobre el Balón de Oro ????#LALIGAenDAZN ? pic.twitter.com/n1DH2CU2pq — DAZN España (@DAZN_ES) August 29, 2026

“No puedes dar el Balón de Oro a un jugador por que gane la ‘Champions’ o el Mundial. Si quieres premiar estos títulos, premia a los entrenadores. El Balón de Oro la duda es Luis Enrique o Luis de la Fuente. Jugador es otro”, añadió.

El técnico también destacó el impacto individual de Mbappé durante el verano. Sin mencionarlo directamente en ese momento, hizo referencia a que el delantero francés se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

“Otra cosa es ser el mejor jugador del mundo, y no tiene que ser del París Saint-Germain o de la selección española. Los mejores ya sabemos quiénes son y dónde están, aquí. Y sabemos quién ha hecho historia este verano -en referencia a que Mbappé se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales-. Luego, el Balón de Oro tiene política y cuando entra la política no me gusta tanto”, completó.

Mourinho también habló de las selecciones y del plantel

El entrenador portugués amplió su reflexión al explicar que concibe el Balón de Oro como un reconocimiento asociado al legado de los grandes futbolistas. Mencionó nuevamente a figuras como Maradona, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Messi y Zidane, además de señalar que los títulos colectivos deberían ser valorados de otra manera.

Su análisis sobre Mbappé se apoya también en una cifra mencionada en la información proporcionada: desde la pasada Copa del Mundo, el atacante del Madrid suma 22 goles en 22 partidos mundialistas repartidos en tres ediciones y es el máximo artillero histórico de la competición.

Mourinho también expresó preocupación por los periodos en los que sus futbolistas deben incorporarse a sus selecciones. Dijo que le inquieta especialmente el caso de los jugadores convocados que no llegan a disputar minutos, debido al tiempo que permanecen alejados de la dinámica del club.

“Los partidos de selecciones me preocupan. Es mucho tiempo. Los jugadores que van con la selección a jugar me preocupan menos que los que van seleccionados sin jugar. Esos me preocupan muchísimo. Mi relación con Ancelotti hace que esté al corriente de la situación, cambiaremos datos. Con Carlo no será un problema. Con otros con quien no existe esta confianza o amistad, tener jugadores fuera tres semanas es muy complicado. Vamos a tener confianza en la profesionalidad y respeto de esos entrenadores. En el respeto que tengan en los jugadores y los clubes. No quiero dramatizar. Muchas veces hay lesiones con la selección y luego, cuando vuelven al club. Pierden el equilibrio del trabajo que hacían y a las semanas, llega la lesión. Es lo que es y no hay nada que hacer”.

En la misma comparecencia, Mourinho confirmó la titularidad de Cucurella y situó al equipo por encima de las individualidades, pese a destacar la cantidad de futbolistas de gran nivel que tiene a disposición. También aseguró que Endrick está cerca de regresar a la competición y apuntó que podría hacerlo ante el Betis.

El portugués pidió además calma con Tchouaméni y valoró el trabajo realizado por Arbeloa en las categorías inferiores del Real Madrid.

Sobre una posible filtración de la alineación antes del encuentro, Mourinho explicó que preferiría que el rival conociera el once lo más tarde posible, aunque descartó dramatizar si la información se hace pública con anticipación.

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