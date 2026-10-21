El multimillonario Bill Ackman estalla en contra del Partido Demócrata al cual apoyó durante años

Bill Ackman, cuya fortuna supera $9,300 millones de dólares y quien durante muchos años fungió como uno de los donantes más importantes del Partido Demócrata, parece estar decidido en convertirse en uno de sus férreos detractores.

Durante su intervención en el programa Katie Miller Podcast, el gestor de fondos neoyorquino advirtió sobre lo que, bajo su juicio, es una descomposición en marcha al interior de la organización política en la cual creyó por años.

“Creo que el Partido Demócrata está en su peor momento en los 250 años de historia del país. Se ha convertido en algo radicalizado y antiamericano. Dicho sea de paso, hay demócratas de gran valía, senadores y congresistas, pero el partido en sí está en una situación muy delicada”, expuso.

This week on the Katie Miller Podcast: Bill Ackman opens up about his love story with wife Neri Oxman, gives a glimpse into what he’s like as a father amid his daughter’s recovery, and reveals the key to his mega-viral X posts.



1:28 – His Political Evolution

5:48 – DEI in? pic.twitter.com/Hxcwb7jArc — The Katie Miller Podcast (@katiemillerpod) October 20, 2026

Ackman asegura haber detectado la raíz del problema de los demócratas, el cual considerada no se atreven a resolver por la comodidad que representa para algunos de sus líderes tras años de vivir de la política, relegando a segundo plano los intereses de los ciudadanos a quienes deberían estar representando y como ejemplo citó a Chuck Schumer, líder la minoría en el Senado.

“El problema con las personas que han elegido la política como carrera es que o bien tienen que alinearse con el partido para poder continuar, o bien se enfrentan a primarias.

De hecho, el senador Schumer, tuve una buena relación con él durante años. Pensaba que era un buen hombre, pero en los últimos años, sentí que solo estaba tratando de conservar su puesto.

Ese es el punto más bajo al que pueden llegar los políticos cuando comprometen sus valores y apoyan, por ejemplo, a un cuasi terrorista, tal vez postulándose para el Senado en Michigan, porque tienen que hacerlo por el partido”, enfatizó.

Los comentarios del magnate neoyorquino surgen en un momento en que los demócratas, con una menor recaudación de donativos y de acuerdo con los resultados de la mayoría de las encuestas anticipadas, se perfilan a conseguir un triunfo en las elecciones intermedias, el cual al menos les devolvería el control de la Cámara de Representantes con la posibilidad de impulsar un impeachment en contra del presidente Donald Trump.

Sigue leyenda:

• El magnate Mike Bloomberg abre la chequera y dona cerca de $80 millones al Partido Demócrata

• Elon Musk lleva donados $276 millones al Partido Republicano de cara a las elecciones intermedias

• El multimillonario partidario de Trump que advierte de un “invierno nuclear económico” por los aranceles a las importaciones