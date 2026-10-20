El magnate Mike Bloomberg abre la chequera y dona cerca de $80 millones al Partido Demócrata

En un intento por impulsar al Partido Demócrata para ganar las elecciones de mitad de mandato, Mike Bloomberg, ex alcalde de Nueva York, dona $80 millones de dólares prácticamente de un plumazo.

El multimillonario de 84 años pretende restarle poder al presidente Donald Trump apoyando a sus rivales para que al menos recuperen el control de la Cámara de Representantes con la posibilidad de que promuevan un impeachment en su contra.

De acuerdo con información publicada por el diario The New York Times, Bloomberg pretende replicar una jugada similar a la realizada con una cifra parecida de dinero a la donada durante la campaña electoral de 2018, cuando los demócratas arrebataron a los conservadores el control de la Cámara Baja.

Breaking News: Michael Bloomberg, the billionaire and the former mayor of New York City, gave Democrats $80 million in a late push to help them take the House in the midterms, his team told The New York Times. — The New York Times (@nytimes) October 20, 2026

De manera segmentada, el multimillonario opositor a las políticas de Trump destinó $50 millones de dólares a campañas de aspirantes a congresistas o en busca de reelegir alguno.

De dicho monto de dinero, $24 millones de dólares serían para promover varias iniciativas de Everytown for Gun Safety, organización sin fines de lucro que aboga por el control de armas y busca reducir la violencia armada en el país; en tanto que $16 millones de dólares se direccionarían a House Majority PAC, comité de acción política independiente que promueve a Hakeem Jeffries, actualmente líder de la minoría, para que se convierta en presidente de la Cámara.

Trascendió que Mike Bloomberg también condicionó que parte de su donación fuera para apoyar las aspiraciones de Josh Shapiro, quien se afirma pretende saltar de gobernador de Pensilvania a posible aspirante presidencial en 2028.

Sobre la recta final de las campañas electorales se proyecta que el hombre más rico de Nueva York, cuya fortuna se estima ronda en $94,900 millones de dólares, realizará una donación adicional a los demócratas por otros $10 millones destinada a la compra de publicidad para impulsar a los candidatos que lo requieran.

A pesar de la generosa aportación de magnate, ni siquiera llegan a ser la tercera parte del dinero donado por el sudafricano Elon Musk quien, en los últimos meses, ha destinado $276 millones de dólares a las campañas de sus aspirantes a congresistas, senadores e incluso gobernadores del Partido Republicano.

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