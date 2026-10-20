Trump destinará más de $400 millones a republicanos para mantener el control del Congreso

Donald Trump anunció una inversión superior a $400 millones de dólares para respaldar a los candidatos republicanos en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, una de las mayores operaciones financieras de su entorno político para intentar conservar el control del Congreso, en medio del descontento por la inflación, el costo de la gasolina y la guerra con Irán.

A dos semanas de los comicios, el mandatario aseguró que más de $300 millones ya se habían utilizado en publicidad, actos de campaña y programas de movilización electoral. El anuncio coincidió con una intensa disputa por los escaños de la Cámara de Representantes y el Senado, actualmente bajo control republicano.

“Debido a mi fe en el Partido Republicano, en todas nuestras políticas y principios, y especialmente después de presenciar lo que está ocurriendo en Francia y otros lugares de Europa, me complace anunciar que, con motivo de las elecciones de mitad de mandato más importantes en la historia de nuestro país, he gastado, o gastaré, más de 400 millones de dólares”, escribió Trump este martes en Truth Social.

El presidente explicó que los recursos se destinaron a anuncios políticos, contacto directo e indirecto con votantes, mítines, eventos telefónicos, programas para promover la participación y actividades relacionadas con la integridad electoral.

“Es un gran honor para mí hacerlo en nombre del Partido Republicano, que tanto ha hecho para rescatar a nuestro país del borde del abismo”, agregó.

Sin embargo, el mandatario no precisó en su publicación el origen de todos los fondos. De acuerdo con The Washington Post, el financiamiento provino principalmente de su estructura política, que incluyó al comité de acción política MAGA Inc. y a la organización aliada Securing American Greatness, por lo que el monto anunciado no representó necesariamente una aportación de su patrimonio personal.

Millones de dólares en disputa por el Congreso

El anuncio se produjo en una campaña caracterizada por el elevado gasto de organizaciones políticas y grandes donantes. Según Reuters, los comités MAGA Inc. y No Going Back PAC, vinculados con Trump, habían gastado conjuntamente al menos $226 millones de dólares para respaldar a los republicanos.

La oposición demócrata también recibió importantes recursos. El exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg comprometió aproximadamente $80 millones para apoyar a candidatos demócratas, según informó The New York Times y retomó Reuters. De ese monto, al menos $50 millones se dirigieron a contiendas por la Cámara de Representantes.

El volumen de recursos reflejó la importancia de las elecciones, en las que se renovarán los 435 escaños de la Cámara Baja y 35 del Senado, además de celebrarse distintas elecciones estatales.

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