Elon Musk lleva donados $276 millones al Partido Republicano de cara a las elecciones intermedias

Ante las dificultades que enfrenta el Partido Republicano de cara a las elecciones de mitad de mandato, el hombre más rico del planeta ha donado $276 millones de dólares para su causa en los últimos tres meses

De acuerdo con información publicada por el diario The New York Times, a través de varios super PAC’s y organizaciones conservadoras, el visionario sudafricano ha destinado dicha cantidad con el objetivo de apuntalar la caída de los republicanos en las preferencias electorales como lo señalan la mayoría de las encuestas.

Frente al pronóstico de que los demócratas podrían recuperar la Cámara de Representantes y con ello cerrarle el paso a varias de las políticas promovidas desde la Casa Blanca, el multimillonario que el año pasado estuvo a cargo del Departamento de Eficiencia Gubernamental ha vuelto a acaparar la atención al revelarse las grandes sumas de dinero donadas sobre todo a campañas de aspirantes al congresistas y legisladores.

En 2024, Musk destinó más de $250 millones de dólares en donativos al Partido Republicano y eso le permitió a Donald Trump volver a asumir la presidencia.

No obstante, este año ya superó dicha cifra dejando en claro estar convencido sobre quién ganará la contienda a celebrarse el martes 3 de noviembre.

? IT'S OFFICIAL: President Trump just PERSONALLY presented Elon Musk the National Medal of Science for his INCREDIBLE contributions to our nation



I can't think of ANYONE who deserves this honor more ??



Congratulations, @elonmusk! pic.twitter.com/GkAaVp9wb9 — Nick Sortor (@nicksortor) October 8, 2026

A Musk se le atribuye que, entre julio y septiembre, donó $158 millones de dólares al Senate Leadership Fund, super PAC responsable de impulsar a candidatos republicanos al Senado; y $20 millones de dólares adicionales al Congressional Leadership Fund, cuya misión consiste en apoyar a aspirantes conservadores en su intento por llegar a la Cámara de Representantes.

De esta manera, el personaje que recientemente fue invitado por Pete Hegseth, secretario de Defensa, para desempeñarse como una especie de asesor o consejero del Pentágono encargado de analizar qué tipo de armas y tecnología necesitarán las fuerzas armadas al intervenir en futuros conflictos bélicos, se convirtió en el mayor donante de las elecciones intermedias, pues también se le menciona como mecenas de más de $76 millones de dólares direccionados a American PAC.

Con ello, la amenaza del cofundador de Tesla emitida el año pasado de formar un nuevo partido político para contender frente a republicanos y demócratas se reduce a tan sólo un berrinche por haberle negado continuar al frente del DOGE.

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