Trump mueve al gobierno para frenar multa de $137 millones contra Musk y X en Europa

La administración de Donald Trump dio un nuevo paso en su enfrentamiento con las regulaciones tecnológicas de la Unión Europea al pedir intervenir en el caso contra Elon Musk y X, que buscan anular una multa de 120 millones de euros, equivalente a unos $137 millones.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que presentó una solicitud ante el Tribunal General de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, para respaldar las demandas de X y Musk contra la decisión de la Comisión Europea. El Departamento de Estado también participa en la iniciativa.

La sanción fue impuesta en diciembre de 2025 bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA), la normativa europea que establece obligaciones de transparencia y seguridad para las grandes plataformas digitales. La Comisión Europea consideró que X incumplió varias de esas obligaciones.

Entre los puntos cuestionados estuvieron el funcionamiento de la marca azul de verificación, el acceso al repositorio de anuncios de X y las condiciones para que investigadores puedan consultar datos públicos de la plataforma.

¿Por qué Trump decidió involucrarse?

Según el Departamento de Justicia, Washington considera que el caso puede tener consecuencias para otras empresas tecnológicas estadounidenses que operan en Europa.

El gobierno de Trump argumenta que la Comisión Europea intentó extender su autoridad regulatoria hasta empresas estadounidenses que, según Washington, no deberían quedar sujetas a determinadas interpretaciones de la legislación europea.

“No toleraremos que la Comisión Europea se extralimite en sus funciones regulatorias para intentar controlar los motores estadounidenses de innovación y crecimiento económico”, declaró el fiscal general adjunto Brett A. Shumate.

La Casa Blanca ya había criticado las regulaciones digitales europeas. Trump llegó a calificar algunas de las sanciones contra empresas estadounidenses como “extorsión en el extranjero”, mientras que el vicepresidente JD Vance ha cuestionado las normas europeas sobre moderación de contenido.

La disputa llega después de que X adoptara medidas para corregir algunos de los problemas señalados por Bruselas. En julio, la Comisión Europea aceptó un plan de la plataforma para mejorar su repositorio de publicidad y facilitar el acceso de investigadores a determinados datos públicos.

Sin embargo, ese acuerdo no elimina automáticamente la batalla judicial por la multa. Ahora, el Tribunal General de la Unión Europea deberá decidir si permite que Estados Unidos intervenga en el procedimiento.

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