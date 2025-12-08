Elon Musk dice que la Unión Europea “debería ser abolida” tras una multa contra la red X

El magnate Elon Musk, dueño de la red social X, dijo que la Unión Europea (UE) “debería ser abolida”, tras el anuncio del bloque comunitario de una multa de 120 millones de euros (casi 140 millones de dólares) que le impusieron a esa plataforma.

Luego de una investigación de alto perfil, la red propiedad de la persona más rica del mundo fue multada el viernes (5.12.2025) por violar las normas digitales del bloque. La sanción fue criticada por la administración de Donald Trump, cuyo gobierno se alineó con Musk a inicios del mandato para reducir la fuerza laboral federal y recortar gastos en Estados Unidos, antes de que ambos tuvieran desacuerdos.

“La UE debería ser abolida y la soberanía devuelta a los países individuales, para que los gobiernos puedan representar mejor a sus ciudadanos”, escribió Musk en su cuenta de X, que tiene unos 230 millones de seguidores. Cuando un usuario republicó el comentario de Musk, él respondió: “Lo digo en serio. No estoy bromeando”.

“Me encanta Europa, pero no el monstruo burocrático que es la UE“, añadió el magnate en otra publicación.

La multa contra X es la primera impuesta por la Comisión Europea en el marco del Reglamento de Servicios Digitales (DSA), una ley aprobada hace dos años para luchar contra los contenidos ilegales y peligrosos en línea.

La Comisión dijo que X era culpable de violar la obligación de transparencia de la ley de servicios digitales DSA. Las violaciones incluyen el diseño engañoso de la “marca de verificación azul” de la plataforma que supuestamente certifica las fuentes de información, y su falta de acceso a datos públicos para investigadores, dijo.

X tampoco fue suficientemente transparente sobre su publicidad, agregó la Comisión.

Bruselas tacha de “declaraciones descabelladas” los dichos de Musk

La Comisión Europea tachó este lunes (8.12.2025) de “declaraciones descabelladas” las acusaciones que Elon Musk ha lanzado contra la Unión Europea, comparándola con el régimen nazi de Adolf Hitler y pidiendo la “abolición” del bloque, tras la multa de 120 millones que el viernes le impuso el Ejecutivo comunitario.

“Forma parte de la libertad de expresión emitir incluso cualquier tipo de declaraciones descabelladas”, dijo la portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho, cuando en la rueda de prensa diaria de la institución se le preguntó por los comentarios de Musk.

En una serie de publicaciones entre la noche del viernes y el sábado, el multimillonario criticó a la UE, llegó a compartir un mensaje en el que se entrelazaba la bandera de la UE con la bandera nazi, tildando al bloque comunitario del “Cuarto Reich”, y pidió su “abolición”.

“Solo hacen falta una o dos frases para polarizar el mundo”

“Solo hacen falta una o dos frases para polarizar el mundo. Solo se necesitan una o dos frases para provocar la escalada o tensiones. Se necesitan cientos y miles de frases y lo hacemos aquí desde este podio, para calmar las tensiones de forma diplomática, porque tenemos muchos retos comunes con nuestros amigos americanos”, continuó el portavoz de política digital de la Comisión, Thomas Regnier.

El portavoz contestó también así los mensajes del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien calificó la multa de un “ataque” a Washington “por parte de gobiernos extranjeros”.

Unos comentarios que coincidieron con la estrategia de seguridad nacional que el viernes publicó la Casa Blanca, que apuntan a que la supuesta censura y las políticas migratorias de los países comunitarios podrían suponer el fin de la civilización europea.

“Puedes llamarlo debilidad, yo lo llamo fortaleza. Esto es fortaleza europea y esto es lo que seguiremos haciendo con nuestros homólogos estadounidenses”, dijo Regnier, que insistió en el mensaje de que la ley de servicios digitales (DSA) por la que Bruselas multó a X no va contra las empresas de ningún país en concreto.

La Comisión Europea multó el viernes a X por falta de transparencia en su política de suscripción, en el repositorio de sus anuncios, y en el funcionamiento de sus algoritmos.

La DSA permite sanciones de hasta el 6 % de la facturación global de una compañía por incumplir la normativa y Regnier señaló que a la hora de calcular la cuantía tuvo en cuenta la estructura corporativa de X, formada por la subsidiaria irlandesa de la empresa, X Internet Unlimited Company (XIUC), xAI y “el señor Elon Musk”.

“Pero esto no tiene nada que ver con el señor Elon Musk. No multamos a individuos. Esto no tiene sentido”.

