Schumer amenaza con bloquear a los jueces de Trump si los demócratas recuperan el Senado

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, lanzó una advertencia sobre lo que podría ocurrir con las nominaciones del presidente Donald Trump si su partido recupera el control de la Cámara Alta en las elecciones de mitad de mandato de 2026.

En una entrevista con Semafor, Schumer afirmó que los demócratas no permitirían avanzar fácilmente a muchos de los candidatos que Trump proponga para puestos judiciales y del gabinete, especialmente si considera que mantienen una línea política cercana a la agenda conservadora del mandatario.

“Si los nominados son tan malos como los actuales, muy pocos saldrán adelante”, declaró Schumer, al cuestionar la calidad de las selecciones realizadas por Trump.

¿Qué pasaría con los jueces de Trump?

La advertencia adquiere mayor relevancia ante la posibilidad de que durante los próximos años quede una vacante en la Corte Suprema de Estados Unidos. Aunque Schumer no mencionó públicamente a un juez en particular, una fuente del Capitolio citada por Semafor aseguró que su advertencia también contempla al máximo tribunal.

“Si los demócratas recuperan el Senado, Schumer será un muro de contención en la Corte Suprema”, afirmó la fuente.

El escenario podría ser especialmente importante debido a la edad de algunos de los jueces conservadores. Samuel Alito, de 76 años, ha señalado que contempla retirarse en 2027, mientras que Clarence Thomas, de 78, también podría enfrentar presiones relacionadas con su permanencia en el tribunal.

Una eventual jubilación después de las elecciones de 2026 abriría una nueva batalla política por una nominación a la Corte Suprema.

El antecedente más citado por los republicanos y demócratas es 2016. Tras la muerte del juez conservador Antonin Scalia, los republicanos, entonces con mayoría en el Senado, se negaron a votar la nominación de Merrick Garland, propuesta por Barack Obama. Después de ganar las elecciones, Trump nominó a Neil Gorsuch para ocupar esa vacante.

También amenaza las nominaciones del gabinete

Schumer extendió su advertencia a los integrantes del gabinete de Trump. Como ejemplo, mencionó al secretario de Defensa, Pete Hegseth.

“Si nos envía un nuevo Hegseth, apuesto a que no sería aprobado por el Senado”, dijo.

Sin embargo, Trump tendría una alternativa para evitar parcialmente ese bloqueo: realizar algunos nombramientos interinos, una vía que permitiría a la Casa Blanca cubrir determinados puestos sin someter inmediatamente a los candidatos al proceso tradicional de confirmación del Senado.

El resultado de las elecciones de mitad de mandato de 2026 podría, por ello, tener consecuencias que vayan más allá del control legislativo y convertirse en un factor decisivo para el futuro del poder judicial de Estados Unidos.

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