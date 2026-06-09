J.D. Vance pide investigar penalmente al gobernador de Minnesota por un presunto millonario fraude

Después de algunos meses de analizar un presunto fraude llevado a cabo durante la pandemia en Minnesota, James David Vance, vicepresidente de la nación, le solicitó al Departamento de Justicia investigar penalmente al gobernador Tim Walz y a Keith Ellison, fiscal general del estado.

A raíz de las conclusiones de un informe del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, el segundo hombre de mayor jerarquía en la Casa Blanca pretende determinar hasta qué punto ambos políticos demócratas fueron responsables de la pérdida de $300 millones de dólares en fondos federales destinados a la nutrición infantil en Minnesota y potencialmente hasta $9 mil millones de dólares en fondos relacionados con Medicaid.

Desde el año pasado, el presidente Donald Trump ordenó una investigación sobre el presunto fraude cometido en Minnesota, pues el dinero originalmente destinado a apoyar a niños de escasos recursos después supuestamente terminó en las cuentas bancarias de varios miembros de la comunidad somalí establecidos en Estados Unidos bajo condición de refugiados.

Tim Walz, gobernador de Minnesota, declinó postularse en busca de un tercer mandato después de que su nombre se ligó a un presunto multimillonario fraude cometido en el estado a su cargo. (Crédito: Damian Dovarganes / AP)

Posteriormente, hacia finales de febrero, Vance dio a conocer la suspensión de $259.5 millones de dólares en fondos de Medicaid destinados a Minnesota, esto como una especie de castigo, pues el dinero no sería reembolsable.

Ahora las cosas amenazan con ponerse más complicadas al menos para el mandatario Tim Walz luego de que James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, emitió una carta dirigida a J.D. Vance donde pide la intervención del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Eliminación del Fraude y a la administración Trump con el objetivo de investigar a fondo los programas de servicios sociales de Minnesota.

“He remitido estas acusaciones a la nueva División de Fraude del Departamento de Justicia para que se investiguen penalmente.

Los funcionarios del estado de Minnesota no están por encima de la ley, y si facilitaron el fraude, mintieron bajo juramento sobre lo que sabían o acosaron e intimidaron a los denunciantes, deben comparecer ante la justicia”, expuso en un mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Sigue leyendo:

• J.D. Vance anunció la suspensión de los pagos de Medicaid a Minnesota ante denuncias de fraude

• Tim Walz arremete contra Trump y afirma que el estado está “bajo ataque”

• Trump arremete contra Tim Walz después de que gobernador de Minnesota declinara a reelegirse