Tim Walz arremete contra Trump y afirma que el estado está “bajo ataque”

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, reapareció ante los medios por primera vez desde que anunció que no buscará la reelección para un tercer mandato y lo hizo con un mensaje contundente contra la administración del presidente Donald Trump.

Walz aseguró que su estado vive un momento sin precedentes y que se encuentra “bajo ataque” por parte del gobierno federal, en medio de una ofensiva migratoria y una investigación por fraude que ha escalado a nivel nacional.

“Creo que Minnesota está bajo ataque como en ningún otro momento de la historia de nuestro estado, debido a una administración mezquina y vil a la que no le importa el bienestar de su gente”, afirmó el mandatario demócrata, visiblemente molesto.

Sus declaraciones llegan mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) incrementa de manera significativa su presencia en el área metropolitana de Minneapolis y St. Paul, conocida como las Ciudades Gemelas.

De acuerdo con autoridades federales, el despliegue podría extenderse por al menos 30 días y sumar hasta 2,000 agentes, una de las mayores concentraciones de personal del DHS en una ciudad estadounidense en los últimos años.

Aunque el departamento evitó detallar cifras exactas por “razones de seguridad”, la presencia federal ha generado tensión política y preocupación en comunidades inmigrantes.

Minnesota has to come first – always.



Today, I’m proud of the work we’ve done to make Minnesota the best place to live and raise kids.



I’ve decided to step out of the race and let others worry about the election while I focus on the work. pic.twitter.com/AYbvcOzyPI — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 5, 2026

Una ofensiva federal que enciende la confrontación

Walz acusó directamente al Partido Republicano de querer “destruir este estado” y calificó la operación federal como una “oleada ridícula”, mal coordinada con las autoridades locales y diseñada como un “espectáculo para las cámaras”.

“No creo que ningún gobernador en la historia haya tenido que librar una guerra contra el gobierno federal todos los días”, sentenció.

El presidente Trump, por su parte, avivó la polémica con un mensaje publicado en Truth Social, en el que atacó a Walz y lo acusó, sin presentar pruebas, de estar involucrado en un masivo esquema de corrupción junto con la congresista Ilhan Omar y miembros de la comunidad somalí.

Walz respondió que no piensa renunciar y que concluirá su mandato. “Tengo más energía que nunca y amo este estado con cada fibra de mi ser”, afirmó.

El contexto de la confrontación es un escándalo de fraude que sacudió a Minnesota, relacionado con la organización Feeding Our Future, creada para alimentar a niños vulnerables durante la pandemia.

Más de 90 personas han sido acusadas en los últimos tres años, aunque la principal responsable del programa, Aimee Bock, no es de origen somalí. Aun así, Trump ha insistido en señalar a la comunidad somalí como foco de actividades fraudulentas.

Walz, quien aún no define a su sucesor dentro del Partido Demócrata, se mostró confiado en el futuro político del estado. “Estoy muy seguro de que un demócrata ganará”, dijo, al tiempo que pronosticó derrotas republicanas “en todos los niveles”, en un clima político cada vez más polarizado en Minnesota.

Kristi Noem defiende la “mano dura” federal

Mientras Walz denuncia una persecución política, la secretaria del DHS, Kristi Noem, defendió el despliegue de fuerza en una entrevista exclusiva con CBS News. Ante las críticas por la retórica de Trump hacia la comunidad somalí en Minnesota, Noem fue tajante: “Estoy centrada en vigilar las calles, no en controlar las palabras del presidente”.

Defendió el despliegue masivo de agentes y aseguró que los contribuyentes “agradecen” el gasto. Negó que exista una persecución contra alguna comunidad en particular y afirmó que solo se está actuando contra personas que han violado la ley.

Noem insistió en que los ciudadanos respetuosos de la ley “no tienen nada de qué preocuparse”.

If you think you can come to this country and get rich defrauding the American people, think again.



We will root out every case of fraud we find from Minneapolis to California to New York.



Americans deserve justice, answers and accountability. And under President Trump, we will… pic.twitter.com/2n3PM0omaH — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 7, 2026

Sigue leyendo: