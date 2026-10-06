El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, acusó al Partido Demócrata de utilizar la inmigración como una estrategia para modificar la composición electoral de Estados Unidos y transformar estados tradicionalmente republicanos en territorios favorables a los demócratas.

Durante una entrevista con Laura Ingraham en Fox News, Mullin habló sobre el número de inmigrantes indocumentados que, según él, llegaron a vivir en Estados Unidos durante las administraciones de Joe Biden y Barack Obama.

Mullin dice que consultó a ChatGPT

Durante la conversación, Mullin aseguró que poco antes de salir al aire había consultado a ChatGPT para preguntarle cómo convertir un estado republicano, identificado como “rojo”, en uno demócrata, o “azul”.

Según su relato, la primera respuesta que recibió señalaba que era necesario modificar la demografía electoral.

“El Partido Demócrata Socialista sabe que la única manera en que puede cambiar nuestra república a un país socialista es cambiar la demografía”, afirmó Mullin.

El funcionario agregó que, de acuerdo con la respuesta que vio en ChatGPT, “hay que cambiar la demografía electoral”, interpretación que utilizó para sostener que los demócratas estarían empleando la inmigración con ese objetivo.

Sin embargo, la respuesta de una herramienta de inteligencia artificial no constituye evidencia de que exista una estrategia partidista de ese tipo. De hecho, las respuestas de ChatGPT a consultas similares pueden mencionar diversos factores electorales, como crecimiento poblacional, migración, urbanización, participación de votantes y características de los candidatos.

Las cifras sobre inmigrantes no coinciden

Mullin sostuvo que durante los años de Biden había aproximadamente 20 millones de inmigrantes indocumentados y que la cifra podía llegar a 23 millones. También afirmó que, al incluir a personas que llegaron durante los años de Obama y permanecieron en el país durante décadas, el número podría alcanzar los 50 millones.

No obstante, estas cifras no coinciden con las estimaciones de organizaciones especializadas.

El Pew Research Center calculó que había alrededor de 14 millones de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos en 2023, la cifra más alta registrada por ese centro de investigación hasta entonces.

Por su parte, el Migration Policy Institute (MPI) estimó que la población alcanzó 15.8 millones a mediados de 2024.

Además, la ley federal establece que las personas que no son ciudadanas estadounidenses no pueden votar en elecciones federales, estatales y en la mayoría de las elecciones locales.

Mullin también afirmó que una amnistía para inmigrantes indocumentados no ocurrirá durante el gobierno de Trump ni bajo los republicanos. La declaración se produjo en medio del debate político sobre inmigración, seguridad fronteriza y las elecciones de medio mandato de 2026.

Sigue leyendo: