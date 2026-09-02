Mullin no descarta presencia de ICE en centros de votación durante las elecciones

La posibilidad de que agentes de ICE estén presentes en centros de votación durante las próximas elecciones de Estados Unidos volvió a generar preocupación, luego de que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmara que los agentes podrían acudir a estos lugares bajo determinadas circunstancias.

Mullin hizo las declaraciones ante periodistas en Nueva York, según informó The Guardian. El funcionario aseguró que ICE no tiene previsto patrullar los centros de votación, pero dejó abierta la posibilidad de que sus agentes intervengan si existe una amenaza o necesitan ejecutar una orden judicial.

“ICE no está allí para patrullar los centros de votación. Estamos allí para hacer cumplir las leyes contra amenazas específicas”, dijo Mullin, de acuerdo con el diario.

Más tarde, explicó que los agentes podrían encontrarse en un centro de votación si existe una amenaza contra el lugar o si están intentando detener a una persona que buscan activamente.

DHS niega operativos dirigidos a centros de votación

Las declaraciones llegan a pocas semanas de las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2026, en las que estarán en juego escaños del Congreso, además de cargos estatales y locales.

El propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que ICE no está planeando operaciones dirigidas específicamente contra centros de votación.

La dependencia sostuvo que sus operativos son selectivos y están basados en información de inteligencia. Agregó que, si una amenaza activa contra la seguridad pública pusiera en peligro un centro de votación, podrían producirse detenciones como parte de esa intervención.

El tema ha provocado críticas de grupos que defienden el derecho al voto, quienes temen que la presencia de agentes federales pueda generar intimidación entre los electores, especialmente en comunidades inmigrantes.

La controversia también ocurre después de que Mullin cuestionara en meses recientes la seguridad de los padrones electorales y exigiera revisar posibles registros de personas que no tienen derecho a votar.

El Ejército asegura que no irá a las urnas

En paralelo, el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, aseguró que el Ejército estadounidense no tiene previsto enviar tropas a los centros de votación durante las elecciones de noviembre.

En una carta enviada a la senadora Elissa Slotkin, Caine señaló que las Fuerzas Armadas no planean desplegar personal militar federal ni miembros federalizados de la Guardia Nacional en los centros de votación de 2026. También indicó que no existen planes para utilizar a ese personal para confiscar papeletas, máquinas de votación u otros materiales electorales.

La declaración de Caine busca despejar una de las principales dudas sobre la participación de fuerzas federales en los comicios. Sin embargo, las palabras de Mullin mantienen abierto el debate sobre hasta dónde podría llegar la intervención de agentes de inmigración durante una jornada electoral.

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