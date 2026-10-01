“Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer”, Trump defiende su política migratoria

La ofensiva migratoria de la administración de Donald Trump continúa generando debate en Estados Unidos, mientras el número de personas indocumentadas detenidas por las autoridades alcanza niveles récord y los datos muestran cambios en el perfil de los inmigrantes arrestados.

En medio de este escenario, el presidente volvió a defender su estrategia de deportaciones y rechazó que su política le haya hecho perder el respaldo de los votantes hispanos.

Trump aseguró este jueves que su Gobierno está actuando contra personas con antecedentes penales y dejó claro que no tiene previsto dar marcha atrás en su estrategia migratoria.

“Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer”, afirmó el presidente Trump al ser consultado sobre las deportaciones.

Casi 51,000 arrestos en un solo mes

El alcance de las operaciones migratorias se refleja en las cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En agosto, la agencia realizó casi 51,000 arrestos, de acuerdo con datos citados por medios locales.

La cifra representa un nuevo máximo mensual y marca el tercer récord consecutivo registrado por la agencia.

Sin embargo, el volumen de arrestos no se refleja de la misma manera en las deportaciones. Las expulsiones se han mantenido alrededor de 1,200 por día.

Uno de los aspectos que ha alimentado el debate es el perfil de las personas detenidas. Los datos analizados por medios locales indican que menos de una cuarta parte de los inmigrantes arrestados en julio tenía condenas penales.

La proporción contrasta con diciembre de 2024, cuando casi el 60% de los detenidos contaba con condenas.

Trump niega haber perdido el apoyo latino

Mientras las cifras de ICE generan discusión, Trump sostiene que su política migratoria no ha provocado una pérdida significativa de respaldo entre los hispanos.

“Sigo teniendo el apoyo de los votantes latinos”, afirmó el mandatario al responder sobre el tema.

El presidente también aseguró que, si las elecciones se celebraran actualmente, obtendría una ventaja del 25% de los votos.

Los resultados de una encuesta reciente, sin embargo, muestran que su nivel de aprobación entre los votantes latinos es más limitado.

Un estudio publicado en septiembre por The Cook Political Report y TelevisaUnivision situó en 33% la aprobación de Trump entre los votantes latinos de Texas.

La investigación se realizó entre el 26 de agosto y el 3 de septiembre y consultó a 1,000 votantes latinos considerados probables electores en ese estado.

Parte de sus votantes hispanos ahora desaprueba su gestión

El sondeo también encontró señales de cambio entre quienes respaldaron a Trump en las elecciones de 2024.

De acuerdo con los resultados, 18% de los votantes hispanos que habían apoyado al republicano en esos comicios ahora desaprueba su gestión.

El dato pone el foco en uno de los grupos electorales que tuvo un papel relevante en la elección presidencial de 2024 y que continúa siendo objeto de atención mientras avanza el segundo mandato de Trump.

La Casa Blanca mantiene el rumbo

A pesar de las diferencias entre las declaraciones del presidente y algunos de los datos disponibles sobre las detenciones, Trump mantiene su respaldo a las medidas migratorias implementadas por su administración.

Su argumento central es que las autoridades están actuando contra inmigrantes que representan una amenaza por sus antecedentes penales. Al mismo tiempo, las cifras de los últimos meses muestran que las operaciones de ICE han alcanzado a un número mucho mayor de personas y que una proporción considerable de los detenidos no tenía condenas penales.

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