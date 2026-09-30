Trump celebrará por primera vez en su segundo mandato el Mes de la Herencia Hispana en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump encabezará este miércoles en la Casa Blanca un acto por el Mes Nacional de la Herencia Hispana, en lo que será su primera celebración oficial de esta fecha durante su segundo mandato.

La ceremonia está programada para las 13:00 horas, tiempo local de Washington, después de que el mandatario decidiera no realizar una conmemoración similar en 2025.

El evento tendrá lugar a poco más de un mes de las elecciones de medio mandato, en un momento en que el respaldo de los votantes hispanos vuelve a ocupar un lugar importante dentro del escenario político estadounidense.

El respaldo hispano que llevó a Trump de regreso a la Casa Blanca

En las elecciones presidenciales de 2024, 48% de los votantes latinos respaldó a Trump, el porcentaje más alto que obtuvo entre este electorado en sus tres campañas presidenciales.

Ese apoyo, sin embargo, ha cambiado durante su segundo periodo en la Casa Blanca. Entre los hispanos que votaron por Trump en 2024, su aprobación había caído al 66% en abril de este año, 27 puntos porcentuales menos que al comienzo de su segundo mandato.

El cambio ocurre mientras la administración ha endurecido su política migratoria, con más detenciones y deportaciones y nuevas acciones para expulsar a personas del país.

Una advertencia desde el propio Partido Republicano

El debate migratorio también provocó una inusual advertencia dentro de las filas republicanas.

La congresista María Elvira Salazar, representante de un distrito de Florida con una importante población hispana, cuestionó públicamente algunas de las acciones migratorias impulsadas por Trump.

Salazar afirmó que determinadas medidas de aplicación de las leyes migratorias “han ido demasiado lejos” y aseguró que algunos de los hispanos que ayudaron al republicano a ganar las elecciones de 2024 “se sienten traicionados”.

Días después, la congresista contó que habló directamente con Trump para pedirle que mantuviera el respaldo que los votantes hispanos dieron al Partido Republicano durante las elecciones de 2024.

Trump ya había celebrado la Herencia Hispana

La relación de Trump con esta conmemoración no comenzó con su segundo mandato.

Durante su primera etapa en la Casa Blanca, el presidente participó en distintas actividades por el Mes Nacional de la Herencia Hispana.

En 2017, la Casa Blanca organizó una celebración con líderes empresariales, religiosos y comunitarios hispanos. Al año siguiente volvió a realizar una recepción.

En 2019, Trump encabezó otra ceremonia en el Salón Este de la Casa Blanca. En aquella ocasión habló sobre empleo, economía, seguridad fronteriza y su respaldo entre los votantes hispanos.

La inmigración también estuvo presente en sus mensajes de aquellos años. Trump defendió entonces una política de mayor control de la frontera mientras buscaba destacar el respaldo que, según afirmaba, estaba obteniendo entre los hispanos.

La nueva celebración llega en medio de una política migratoria más dura

La ceremonia de este año se produce en un escenario muy diferente al de las primeras celebraciones de Trump.

Durante su segundo mandato, su gobierno ha reforzado las operaciones de control migratorio, detención y deportación, medidas que han generado críticas y un intenso debate político en Estados Unidos.

La situación también ha provocado diferencias dentro del Partido Republicano sobre la manera de abordar la inmigración y mantener el respaldo de los votantes hispanos.

Al mismo tiempo, los partidos se preparan para las elecciones legislativas de noviembre, por lo que el comportamiento del electorado latino vuelve a ser un asunto de especial atención.

La Casa Blanca llega al evento con un mensaje centrado en reconocer las contribuciones de los hispanos en Estados Unidos, mientras Trump enfrenta un escenario político marcado por el debate sobre inmigración y por la necesidad de mantener el apoyo de una comunidad que tuvo un papel importante en su regreso a la presidencia.

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