Pete Hegseth recortará 20% de las plazas de generales y almirantes en el Pentágono

El gobierno de Donald Trump prepara una nueva reducción de puestos destinados a generales y almirantes de las Fuerzas Armadas, como parte de una reorganización del Pentágono impulsada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Hegseth tiene previsto anunciar este miércoles, durante un discurso sobre el estado de las Fuerzas Armadas en la base del Cuerpo de Marines en Quantico, Virginia, un recorte de 20% en las plazas de altos mandos militares.

La medida alcanza a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y amplía una estrategia que Hegseth comenzó a implementar desde 2025 con el argumento de reducir niveles burocráticos y trasladar mayor autoridad y recursos hacia las tropas que participan directamente en operaciones. De acuerdo con memorandos internos citados por medios estadounidenses, los Departamentos Militares deberán completar las reducciones antes del 1 de enero de 2027.

Pete Hegseth is set to announce a 20% cut to future general and admiral positions, doubling the reductions he ordered last year. The move comes amid a massive purge of top commanders, and a war with Iran that continues to rage. Put it all together, and the result is generational? — VoteVets (@votevets) September 29, 2026

Hegseth busca reducir capas de mando

El nuevo objetivo duplica la reducción general de 10% que había sido planteada anteriormente para puestos de oficiales generales y de alto rango. De manera específica, la estrategia previa contemplaba una disminución de 20% en las plazas para generales de cuatro estrellas en servicio activo y otro recorte similar en la Guardia Nacional. El Pentágono ha aclarado que la nueva medida se refiere principalmente a las plazas asignadas a generales y almirantes, y no necesariamente a eliminar en esa misma proporción a quienes actualmente ostentan esos rangos.

Algunos puestos podrían ser degradados para que sean ocupados por oficiales de menor rango, incluidos coroneles y capitanes de la Armada. Hegseth ha defendido esta política bajo el argumento de “menos generales, más soldados”, al considerar que una estructura de mando más reducida puede favorecer la preparación y la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas.

Desde que Hegseth asumió el cargo, se contabiliza la salida o destitución de al menos una veintena de altos mandos y funcionarios civiles. Crédito: Matias Delacroix | AP

La reorganización ocurre mientras el secretario enfrenta cuestionamientos en el Congreso por los cambios efectuados entre los altos mandos militares. La senadora republicana Susan Collins, presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, expresó en julio preocupación por la salida de oficiales de alto rango y el bloqueo de ascensos.

Además, el representante republicano Thomas Massie presentó el 15 de septiembre ocho artículos de juicio político contra Hegseth, incluidos señalamientos relacionados con las operaciones estadounidenses contra Irán sin autorización del Congreso. El procedimiento quedó pendiente después de que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, adelantó el receso legislativo.

Hegseth, exoficial de la Guardia Nacional y antiguo comentarista de Fox News, asumió el cargo en enero de 2025 y desde entonces ha promovido una profunda reorganización del Departamento de Defensa.

Paralelamente, el funcionario ordenó terminar con la práctica de otorgar puestos civiles permanentes en las academias militares, al argumentar que las instituciones deben concentrarse en la preparación para el combate y la formación de futuros oficiales. Con estas medidas, la administración Trump busca modificar tanto la estructura de mando como la formación militar, mientras crece el debate sobre el alcance y las consecuencias de la transformación impulsada desde el Pentágono.

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