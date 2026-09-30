Operativos de ICE ensombrecen la Herencia Hispana y avivan llamado al voto latino en EE.UU.

El temor a los operativos migratorios ha marcado este año las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, donde fiestas y encuentros comunitarios han sido cancelados, aplazados o reducidos en distintas ciudades, mientras organizaciones latinas llaman a transformar la preocupación de la comunidad en participación electoral en los comicios de noviembre.

De acuerdo con la agencia EFE, algunas festividades fueron suspendidas después de operativos migratorios, como ocurrió en Indiana, mientras en ciudades de Nueva Jersey y Oregón los organizadores modificaron sus celebraciones ante la preocupación de que la presencia de agentes migratorios pudiera afectar a los asistentes.

Uno de los casos confirmados directamente por sus organizadores ocurrió en Madras, Oregón. La Latino Community Association canceló la edición 2026 de Latino Fest, encuentro que reúne música, danza, gastronomía y expresiones culturales latinoamericanas en Sahalee Park.

La organización explicó que su decisión respondió al “temor elevado” existente entre miembros de la comunidad inmigrante debido a recientes acciones de control migratorio, retórica contra los inmigrantes y rumores sobre posibles operativos. También advirtió que la sola asistencia a un espacio público podía representar un riesgo para algunas familias.

En Hillsboro, también en Oregón, las autoridades municipales confirmaron que Centro Cultural canceló la celebración de El Grito 2026, aunque otras actividades por el Mes de la Herencia Latina e Hispana continuaron. La ciudad mantuvo exposiciones, presentaciones artísticas y otros encuentros durante septiembre y octubre.

Entre el miedo y la celebración

Pese al ambiente de incertidumbre, otros festejos han continuado. En Georgia, jóvenes y familias participaron en encuentros culturales con música, comida y expresiones de identidad latina, aunque algunos asistentes reconocieron a EFE que los operativos migratorios han modificado la forma en que viven estas celebraciones.

“Hay mucho miedo entre la gente. Yo no tengo miedo porque soy ciudadana (estadounidense), pero mis padres sí tienen un poco”, dijo a EFE Kimberly, una joven de 21 años que acudió con la camiseta de la Selección de México al Cultura Festival de Lawrenceville, en el condado de Gwinnett.

Claudia Mendoza, una emprendedora mexicana que vendía piñatas en el encuentro, destacó la presencia de las nuevas generaciones.

“Estoy viendo en estos eventos de Herencia Hispana muchos más jóvenes, muy orgullosos de demostrar su patriotismo y sacando la casta por sus papis que aún no tienen el derecho que deberían después de tantos años de estar viviendo en este país”, afirmó a EFE.

Mendoza reconoció el temor provocado por las acciones migratorias, pero resaltó que “los jóvenes están aquí presentes, exaltando la cultura de sus padres”.

La comunidad a la que están dirigidas estas celebraciones supera ya los 70 millones de personas. La Oficina del Censo de Estados Unidos calcula que al 1 de julio de 2025 vivían en el país 70.1 millones de hispanos, equivalentes al 21% de la población, lo que los convierte en la mayor minoría racial o étnica del país. En 16 estados había al menos un millón de residentes hispanos.

El Mes Nacional de la Herencia Hispana se conmemora del 15 de septiembre al 15 de octubre. Su origen se remonta a 1968, cuando el Congreso estableció inicialmente una semana conmemorativa, que dos décadas después fue ampliada a un mes. Las fechas coinciden con los aniversarios de independencia de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, además de México y Chile.

Incluso la Casa Blanca destacó este año la aportación de esta comunidad. En un mensaje publicado el 17 de septiembre, el gobierno del presidente Donald Trump reconoció las contribuciones de los hispanos a las Fuerzas Armadas, las corporaciones policiales, el sistema de salud, las comunidades religiosas y otras áreas de la sociedad estadounidense.

El voto entra en la conversación

El contexto migratorio también ha llevado a organizaciones latinas a vincular las celebraciones culturales con la participación en las elecciones de noviembre.

Jerry González, director ejecutivo de la Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia (GALEO), dijo a EFE que la conmemoración adquiere especial relevancia este año.

“Debemos recordar nuestra cultura y nuestras raíces, y sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado como comunidad. Hemos enfrentado muchos desafíos anteriormente y los superaremos de nuevo. Este mes de noviembre, nuestra comunidad debe alzar la voz para votar y defender nuestra democracia y nuestros valores. Esperamos que todos los votantes acudan a las urnas para impulsar nuestro poder de cambio”, afirmó.

El llamado coincide con la campaña pública de GALEO para que los electores comprueben su registro y preparen su participación en noviembre. La organización difundió el 25 de septiembre el mensaje “Tu voto es tu poder”, acompañado de un llamado a verificar el registro electoral y planificar el voto. GALEO se define como una organización no partidista dedicada a incrementar la participación cívica y desarrollar liderazgos entre la población latina de Georgia.

Así, una conmemoración dedicada tradicionalmente a celebrar la cultura, historia y contribuciones de los hispanos transcurre este año entre dos realidades: comunidades que mantienen sus festivales y expresiones culturales, y otras que han decidido cancelar encuentros públicos ante el temor generado por las acciones de control migratorio.

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